SSP मंजूनाथ ने परखी खाकी की फिटनेस: दौड़, शस्त्राभ्यास और स्क्वाड का अभ्यास कर जमकर पुलिसकर्मियों ने जमकर बहाया पसीना

जागरण संवाददाता, नैनीताल। एसएसपी मंजूनाथ टीसी ने पुलिस लाइन में साप्ताहिक परेड में पुलिस कर्मियों की फिटनेस परखी। उन्होंने चुस्त दुरुस्त रहने के लिए नियमित व्यायाम व परेड करने के निर्देश दिए। उन्होंने भोजनालय का निरीक्षण करते हुए कर्मियों को गुणवत्ता युक्त भोजन परोसने के प्रतिसार निरीक्षक को दिये।

साप्ताहिक परेड का किया शुभारंभ शुक्रवार को पुलिस लाइन में आयोजित परेड में एसएसपी मंजूनाथ टीसी को सलामी देने के बाद कर्मियों ने साप्ताहिक परेड का शुभारंभ किया। जिसमें कर्मियों ने परेड मार्च, दौड़ चाल, तेज चाल, मंच गुजरना, शस्त्राभ्यास, स्क्वाड का अभ्यास कर जमकर पसीना बहाया। एसएसपी ने कर्मियों की ड्रिल व फिटनेस की जांच करते हुए नियमित व्यायाम अपनाकर शारीरिक व मानसिक रूप से स्वस्थ रहते हुए ड्यूटी करने की बात कही।