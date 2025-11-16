SSP मंजूनाथ ने परखी खाकी की फिटनेस: दौड़, शस्त्राभ्यास और स्क्वाड का अभ्यास कर जमकर पुलिसकर्मियों ने जमकर बहाया पसीना
नैनीताल के एसएसपी मंजूनाथ टीसी ने पुलिस लाइन में साप्ताहिक परेड का निरीक्षण किया और पुलिसकर्मियों की फिटनेस जांची। उन्होंने कर्मियों को नियमित व्यायाम करने और स्वस्थ भोजन परोसने के निर्देश दिए। परेड में मार्च, दौड़ और शस्त्राभ्यास शामिल थे। एसएसपी ने शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहने पर जोर दिया और भोजनालय में भोजन की गुणवत्ता में सुधार के निर्देश दिए।
जागरण संवाददाता, नैनीताल। एसएसपी मंजूनाथ टीसी ने पुलिस लाइन में साप्ताहिक परेड में पुलिस कर्मियों की फिटनेस परखी। उन्होंने चुस्त दुरुस्त रहने के लिए नियमित व्यायाम व परेड करने के निर्देश दिए। उन्होंने भोजनालय का निरीक्षण करते हुए कर्मियों को गुणवत्ता युक्त भोजन परोसने के प्रतिसार निरीक्षक को दिये।
साप्ताहिक परेड का किया शुभारंभ
शुक्रवार को पुलिस लाइन में आयोजित परेड में एसएसपी मंजूनाथ टीसी को सलामी देने के बाद कर्मियों ने साप्ताहिक परेड का शुभारंभ किया। जिसमें कर्मियों ने परेड मार्च, दौड़ चाल, तेज चाल, मंच गुजरना, शस्त्राभ्यास, स्क्वाड का अभ्यास कर जमकर पसीना बहाया। एसएसपी ने कर्मियों की ड्रिल व फिटनेस की जांच करते हुए नियमित व्यायाम अपनाकर शारीरिक व मानसिक रूप से स्वस्थ रहते हुए ड्यूटी करने की बात कही।
सफाई के दिए आदेश
एसएसपी ने पुलिस लाइन भोजनालय का निरीक्षण कर साफ सफाई व कर्मियों को परोसे जाने वाले भोजन की गुणवत्ता की जांच की। उन्होंने भोजन की गुणवत्ता व स्वाद बढ़ाने के निर्देश प्रतिसार निरीक्षक को दिये।
इस दौरान एसपी जगदीश चंद्र, एसपी हल्द्वानी मनोज कुमार कत्याल, सीओ नितिन लोहनी, दीपशिखा अग्रवाल, सुमित पांडे, अमित कुमार समेत सभी कोतवाली व थानों के जवान मौजूद रहे।
