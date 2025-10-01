Speed Post New Rates : डाकघरों ने बढ़ाए दाम, अब स्पीड पोस्ट हुआ महंगा; आज से लागू नई दरें

नैनीताल में स्पीड पोस्ट की दरों में बदलाव से ग्राहकों पर आर्थिक बोझ बढ़ेगा। रजिस्ट्री सेवा स्पीड पोस्ट में समाहित हो जाएगी। लोकल में 50 ग्राम तक के पार्सल के लिए शुल्क 19 रुपये होगा। वन इंडिया वन रेट के तहत शुल्क 47 रुपये होगा। ओटीपी आधारित डिलीवरी के लिए अतिरिक्त शुल्क देना होगा। छात्रों को 10 प्रतिशत की छूट मिलेगी।

जागरण संवाददाता, हल्द्वानी । भारतीय डाक विभाग एक अक्टूबर से रजिस्ट्री सेवा बंद करने जा रहा है। इसकी जगह ग्राहक अपने पार्सल ,दस्तावेज स्पीड पोस्ट से भेजेंगे। इसके लिए विभाग ने नई दरें लागू कर दी है। वहीं स्पीड पोस्ट को रजिस्टर्ड कराने के लिए ग्राहक को पांच रुपये अतिरिक्त देने होंगे। डाक विभाग की इस व्यवस्था का सीधा असर ग्राहकों की जेब पर पड़ेगा।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

नैनीताल मंडल के सभी डाकघरों में बुधवार से रजिस्ट्री सेवा स्पीड पोस्ट में समाहित हाे जाएगी। इससे ग्राहकों के दस्तावेज, पार्सलों सुरक्षित और तेजी से डिलीवर होंगे। ग्राहकों को बेहतर डाक सुविधाओं का लाभ देने के लिए डाक विभाग ने फैसला लिया है। हालांकि इससे एक तरह से वर्षों पुरानी रजिस्ट्री सेवा बंद हो जाएगी, लेकिन स्पीड पोस्ट करने पर अतिरिक्त शुल्क देकर पार्सल, दस्तावेज को रजिस्टर्ड करा सकते हैं।

इस व्यवस्था में स्पीड पोस्ट की दरों संशोधित कर ग्राहकों की जेब पर अतिरिक्त भार बढ़ा है। ऐसे में ग्राहकों को लोकल में 50 ग्राम तक के पार्सल के लिए 19 रुपये देने होंगे। जो पहले 15 रुपये देने होते थे। इसमें अगल से जीएसटी भी देनी है। इस तरह स्पीड पोस्ट के वन इंडिया वन रेट में 50 ग्राम के लिए पहले जहां 35 रुपये शुल्क था, उसे बढ़ाकर 47 रुपये कर दिया है।

इससे ग्राहकों को पत्र भेजने पर जेब ढीली करनी पड़ेगी। हालांकि इस सुविधा में रेट बढ़ने के साथ ही सुविधाएं भी बेहतर मिलने वाली है। जहां ग्राहकों को स्पीड पोस्ट सेवा को ट्रैक करने, ओटीपी आधारित सुरक्षित डिलीवरी की सुविधा मिलने जा रही है। एक नवंबर से छात्रों काे 10 प्रतिशत डिस्काउंट की सुविधा दी जानी है।

एक अक्टूबर से लागू यह रेट भार/दूरी - पुरानी दर - नई दर

स्थानीय - 50 ग्राम तक 15 रुपये- 19 रुपये

स्थानीय- 51 से 250 ग्राम तक 25 रुपये -24 रुपये

स्थानीय- 251 से 500 ग्राम तक 30 रुपये -28 रुपये

वन इंडिया वन रेट- 50 ग्राम तक 35 रुपये -47 रुपये

200 किमी तक : 51 से 250 ग्राम 35 रुपये -59 रुपये

ओटीपी कंफर्म होने के बाद भी होगी डिलीवरी डाक विभाग प्राइवेट कुरियर कंपनी की तरह ओटीपी आधारित डिलीवरी की सुविधा देने जा रहा है। इस दौरान रिसीवर की ओर से डाकिए को ओटीपी दिखाने के बाद ही पार्सल डिलीवरी होगी। इससे गलत हाथों में सामान जाने की संभावना कम रहेगी। इस सुविधा के लिए ग्राहक को बुकिंग के समय पांच रुपये का अतिरिक्त शुल्क देना होगा। जिसे वेल्यू एडेड सर्विस कहा गया है।