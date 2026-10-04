कैंची धाम में उमड़ी भीड़, विशेष यातायात प्लान लागू... आज टू व्हीलर बैन

जागरण संवाददाता, नैनीताल। तीन दिन वीकेंड पर पर्यटकों की भीड़ उमड़ी तो हालात बेकाबू नजर आए। वीकेंड के पहले दो दिन कैंची धाम, नैनीताल वह पहाड़ जाने वाले वाहनों से जाम की स्थिति पैदा होने के बाद पुलिस ने रविवार को सुबह ही विशेष यातायात प्लान लागू कर दिया है।

कैंची धाम के लिए बाहरी दोपहिया वाहनों की एंट्री भी प्रतिबंधित कर दी गई है। वहीं पहाड़ जाने वाले यात्रियों को काठगोदाम से वाया भीमताल भेजा जा रहा है। ज्योलीकोट हाईवे को पूरी तरह वन-वे किया गया है। सुबह ही प्लान लागू होने से फिलहाल नैनीताल शहर में यातायात की स्थिति सामान्य है।

सुबह ही विशेष यातायात प्लान लागू इसके बाद भी हालात बेकाबू नजर आए। इधर दो दिन की फजीहत के बाद रविवार को पुलिस ने सुबह ही विशेष यातायात प्लान लागू कर दिया है। कालाढूंगी और काठगोदाम क्षेत्र से डायवर्जन कर वाहनों को गंतव्य तक भेजा जा रहा है। तल्लीताल कोतवाल हरपाल सिंह ने बताया कि कैंची धाम के लिए बाहरी दो पहिया वाहनों को भी काठगोदाम क्षेत्र से आगे प्रतिबंधित किया गया है।