कैंची धाम में श्रद्धालुओं पर हमला, मामूली बात पर चले लाठी-डंडे... एक श्रद्धालु का सिर फटा

संवाद सहयोगी, भवाली। गुड़गांव से कैंची धाम में नीब करौरी महाराज के दर्शन को आए 2 श्रद्धालुओं की किसी बात को लेकर कुछ लोगों से कहासुनी हो गई। जिसके बाद दोनों पक्षों में मारपीट शुरू हो गई।

मारपीट में एक पक्ष के 6 लोगों ने गुड़गांव निवासी संदीप कुमार उम्र 27 पुत्र मनोज कुमार सिन्हा और अभिमन्यु गुप्ता उम्र 26 पुत्र राम रुप गुप्ता निवासी गुड़गांव को बुरी तरह पीट दिया। जिसमें संदीप कुमार के सिर फट गया। वह लहूलुहान हो गया। जिसे देख एक पक्ष के लोग मौके से फरार हो गए।