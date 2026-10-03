कैंची धाम में जाम से हाहाकार, थमे पहिए... भूखे-प्यासे घटों वाहनों में कैद हजारों श्रद्धालु और पर्यटक

संवाद सूत्र, गरमपानी। बाबा नींब करौरी आश्रम कैंची धाम में हजारों श्रद्धालुओं के पहुंचने से सुबह से ही यातायात व्यवस्था भी ध्वस्त हो गई। हाईवे पर आवाजाही करने वाले यात्रियों व पर्यटकों को तमाम परेशानियों से जूझना पड़ा।

नैनीताल व अल्मोड़ा जनपद की सीमा पर मालवाहक वाहनों के साथ ही यात्री व पर्यटक वाहन तथा बाईक सवारों को भी रोक लिया गया।

अव्यवस्था से परेशान लोगों ने पुलिस प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। आपा खोई एक महिला ने पुलिस को खूब खरी भी सुनाई। यातायात व्यवस्था के धराशाही होने से लोग घंटों तक भूखे प्यासे वाहनों में कैद रहे।

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जिम्मेदारों को कोसते रहे

शनिवार को हाईवे पर आवाजाही करने वाले लोग जिम्मेदारों को कोसते रहे। सुबह से ही जाम की स्थिति वाहनों के पहिए थमे रहे। कई किलोमीटर तक वाहनों की कतार लगी रहे। वाहनों के अंदर भूखे प्यासे बैठे यात्रियों को काफी परेशानियों से जूझना पड़ा।

कई लोगों ने आधे रास्ते से ही वापस लौटने में भलाई समझी। अव्यवस्था से परेशान लोगों ने पुलिस प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। पहाड़ से हल्द्वानी की ओर रवाना हुईं महिला ने खैरना क्षेत्र में रोक लिए जाने से पुलिस को आड़े हाथ लिया।