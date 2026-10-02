कैंची धाम जाने से पहले देखें रूट डायवर्जन प्लान, भवाली-भीमताल में अगले तीन दिन तक रहेगा लागू

जागरण संवाददाता, हल्द्वानी। वीकेंड और गांधी जयंती के अवकाश के चलते पर्यटकों और श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए पुलिस ने कमर कस ली है। दो से चार अक्टूबर तक कैंची धाम जाने वाले लोग पुलिस का यह डायवर्जन प्लान जरूर पढ़ लें। इससे आपको सफर में सुविधा मिलेगी।

कैंची धाम, भवाली और भीमताल क्षेत्र में यातायात व्यवस्था बनाने और जाम की समस्या से निपटने के लिए पुलिस ने विशेष ट्रैफिक और रूट डायवर्जन प्लान तैयार किया है। यह व्यवस्था आज सुबह से चार अक्टूबर रात तक रहेगी। हल्द्वानी से कैंची धाम आने वाले पर्यटक वाहन बाहरी जिलों से भीमताल के रास्ते आने वाले श्रद्धालुओं के निजी वाहनों को भीमताल विकास भवन पार्किंग में पार्क कराया जाएगा। यहां से पर्यटकों को स्थानीय शटल सेवा या सार्वजनिक परिवहन के माध्यम से भवाली होते हुए कैंची धाम दर्शन के लिए भेजा जाएगा। वापसी में भी यही शटल व्यवस्था काम करेगी।