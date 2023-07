Snake in Monsoon: सावधान! गर्मी और उमस के कारण बिलों से बाहर आ रहे सांप, घरों में निकलने के मामले हुए दोगुने

Snake in Monsoon अप्रैल में जहां 50 मामले थे पिछले माह बढ़कर यह 114 पहुंच गए। इसमें कोबरा करैत और रसल वाइपर जैसी जहरीली प्रजाति भी शामिल है। बरसात के कारण सुबह से लेकर रात तक लोगों से सूचना पहुंच रही है। अप्रैल में 50 और मई में 68 मामले सामने आए थे लेकिन जून में संख्या काफी बढ़कर 114 पहुंच गई।

Snake in Monsoon: घरों में सांप आने के मामले दोगुने हुए

HighLights - गर्मी और उमस के कारण बिलों से बाहर निकले सांप - सुरक्षा जरूरी, घर के आसपास झाडिय़ां बनेंगी खतरा

जागरण संवाददाता, हल्द्वानी : Snake in Monsoon: गर्मी के साथ बरसात और उमस भरे मौसम का दौर चल रहा है। इसलिए घरों के अंदर व आबादी वाले क्षेत्र में सांपों के आने के मामले दोगुने हो चुके हैं। अप्रैल में जहां 50 मामले थे, पिछले माह बढ़कर यह 114 पहुंच गए। इसमें कोबरा, करैत और रसल वाइपर जैसी जहरीली प्रजाति भी शामिल है। सावधानी बरतने की जरूरत बारिश के कारण इनके ठिकानों में पानी भर जाता है। ऐसे में आगे घटनाएं और बढ़ेंगी। इसलिए लोगों को सावधानी बरतने की जरूरत है। आबादी में सांप या किसी अन्य वन्यजीवों के पहुंचने पर वन विभाग की टीम रेस्क्यू लिए पहुंचती है। रेंज व डिवीजन स्तर पर टीमों का गठन किया जाता है। तराई केंद्रीय की क्यूआरटी टीम लामाचौड़, बेलबाबा, हल्दूचौड़ से काठगोदाम क्षेत्र तक सूचना पर पहुंचती है। बरसात के कारण सुबह से लेकर रात तक लोगों से सूचना पहुंच रही है। अप्रैल में 50 और मई में 68 मामले सामने आए थे, लेकिन जून में संख्या काफी बढ़कर 114 पहुंच गई। महिला वन दारोगा कमला को प्रभारी का जिम्मा तराई केंद्रीय की क्यूआरटी टीम का जिम्मा महिला वन दारोगा कमला नयाल को मिला है। कुल पांच लोगों की टीम सुबह से मेहनत में जुट जाती है। अक्सर ऐसा होता है कि देर रात तक लोग सांप रेस्क्यू के लिए संपर्क करती है। लोगों को खतरे से बचाने के बाद सांप को भी जंगल क्षेत्र में सुरक्षित रखा जाता है। सावधानियां जो जरूरी घर के आसपास साफ-सफाई बेहद जरूरी।

खाली प्लाट की झाड़ियों को साफ करवाएं।

सांप को पकड़ने व मारने की कोशिश न करें।

घर के बाहर ब्लीचिंग व चूना पाउडर डाले।

फर्श व बाहर बरामदे में फिनायल से पोछा लगाएं।

सर्पदंश की आशंका पर सीधा अस्पताल जाएं।

झाड़-फूंक के चक्कर में समय गंवाना गलत। यहां दें सूचना गौला रेंजर चंदन अधिकारी ने बताया कि सांप निकलने पर लोग रेंज के टोल फ्री नंबर 18001804075 पर संपर्क कर सकते हैं। वनकर्मियों को भी सूचना दे सकते हैं, जिसके बाद रेस्क्यू टीम मौके पहुंचेगी।

