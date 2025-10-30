उत्तराखंड में जबरन स्मार्ट मीटर लगाने का आरोप, कर्मियों को लौटाया

जागरण संवाददाता, हल्द्वानी। ऊर्जा निगम की ओर से लगाए जा रहे स्मार्ट मीटरों का विरोध नहीं थम रहा है। बुधवार को राजेंद्र नगर वार्ड पहुंची अनुबंधित कंपनी की टीम को लोगों के गुस्से का सामना करना पड़ा। निगम पर जबरन मीटर बदलवाने का आरोप लगाते हुए लोगों ने नया मीटर नहीं लगवाने की बात कही।

उपभोक्ताओं का गुस्सा देख मीटर लगा रही अनुबंधित कंपनी के कर्मचारी वापस लौट गए। वहीं, लोगों ने साफ किया कि अगर जबरदस्ती मीटर बदलवाया गया तो आंदोलन किया जाएगा।



पार्षद प्रीति आर्या ने कहा कि पुराने मीटर सही काम कर रहे हैं। उनमें किसी भी प्रकार की समस्या नहीं है, लेकिन ऊर्जा निगम जबरन स्मार्ट मीटर लगवा रहा है। यह सरकारी धन बर्बादी के साथ ही बिजली के तंत्र को निजीकरण की ओर धकेलना है।

बीते दिनों में कई प्रकार के खामी से जुड़े मामले सामने आ चुके हैं। साथ ही जिनके घरों में नया मीटर लग चुका है उनमें से कई अधिक बिल आने की शिकायत भी रहे हैं। सुविधा की बात कहते हुए लगाए जा रहे नये मीटर से यदि लोगों को समस्या हो रही है तो इसका कोई फायदा नहीं है।