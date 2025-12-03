Language
    पर्यटक सावधान! अगर हल्द्वानी से भीमताल जा रहे हैं तो ध्‍यान रहे; 15 दिसंबर तक रोज छह घंटे बंद रहेगा मार्ग

    By Nirmala Bohra Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Wed, 03 Dec 2025 12:21 PM (IST)

    हल्द्वानी से भीमताल जाने वाले पर्यटकों के लिए जरूरी खबर है। 15 दिसंबर तक मार्ग पर मरम्मत कार्य के चलते यातायात बाधित रहेगा। यह मार्ग प्रतिदिन छह घंटे ...और पढ़ें

    सुबह आठ से दोपहर 12 बजे तक भीमताल और रानीबाग के मध्य होगा डामरीकरण. Concept

    जागरण संवाददाता, हल्द्वानी। तीन से 15 दिसंबर तक भीमताल और रानीबाग के मध्य सड़क पर डामरीकरण का कार्य किया जाएगा। इसको लेकर 13 दिनों तक यात्रियों को हल्द्वानी से भीमताल जाने तक अवरोध देखने को मिल सकता है। नैनीताल पुलिस ने सुगम यातायात के लिए यात्रियों व राहगीरों को हल्द्वानी से भवाली-ज्योलिकोट मार्ग का प्रयोग करने का आह्वान किया है।

    पुलिस की मानें तो राज्य मार्ग संख्या 10 के तहत भीमताल प्रभाग में किलोमीटर 13, 14 व 15 (बोहराकून के पास) 15 दिसंबर तक सुबह आठ से दोपहर 12 बजे तक डामरीकरण का कार्य किए जाने के कारण भीमताल और रानीबाग के मध्य सभी प्रकार के वाहनों का आवागमन प्रतिबंधित रहेगा।

    पर्यटकों से अनुरोध किया है कि जिन्हें उक्त तिथियों में सुबह साढ़े सात से दोपहर साढ़े 12 बजे तक भीमताल से हल्द्वानी की ओर व हल्द्वानी से भीमताल की ओर यात्री करना है तो वह असुविधा से बचने के लिए दूसरे मार्ग से जाएं।