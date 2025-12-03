जागरण संवाददाता, हल्द्वानी। तीन से 15 दिसंबर तक भीमताल और रानीबाग के मध्य सड़क पर डामरीकरण का कार्य किया जाएगा। इसको लेकर 13 दिनों तक यात्रियों को हल्द्वानी से भीमताल जाने तक अवरोध देखने को मिल सकता है। नैनीताल पुलिस ने सुगम यातायात के लिए यात्रियों व राहगीरों को हल्द्वानी से भवाली-ज्योलिकोट मार्ग का प्रयोग करने का आह्वान किया है।

पुलिस की मानें तो राज्य मार्ग संख्या 10 के तहत भीमताल प्रभाग में किलोमीटर 13, 14 व 15 (बोहराकून के पास) 15 दिसंबर तक सुबह आठ से दोपहर 12 बजे तक डामरीकरण का कार्य किए जाने के कारण भीमताल और रानीबाग के मध्य सभी प्रकार के वाहनों का आवागमन प्रतिबंधित रहेगा।