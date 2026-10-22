कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या के पति गिरधारी की तलाश में हल्द्वानी पहुंची SIT, चर्चाओं का बाजार गर्म

जागरण संवाददाता, हल्द्वानी। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या के पति गिरधारी लाल साहू की तलाश में एसआईटी की सक्रियता को लेकर बुधवार को हल्द्वानी में चर्चाओं का बाजार गर्म रहा।

सुबह से ही टीम के आरटीओ रोड स्थित लालपुर नायक में बृजानंद विहार मंत्री के आवास पर पहुंचने की खबरें फैलती रहीं। कुछ चर्चाओं में एसआईटी के मुक्तेश्वर तक पहुंचने की बात भी कही गई। हालांकि, टीम की हल्द्वानी में मौजूदगी की आधिकारिक पुष्टि नहीं हो सकी। स्थानीय पुलिस और खुफिया तंत्र भी इस संबंध में जवाब देने से परहेज करते रहे।

हल्द्वानी में एसओजी से जुड़े सूत्रों के हवाले से गिरधारी लाल साहू उर्फ पप्पू की तलाश में एसआईटी के पहुंचने की बात कही गई, लेकिन पुलिस अधिकारियों की ओर से इसकी पुष्टि नहीं की गई। दरअसल, मंत्री रेखा आर्या के आवास में वर्तमान में एक पीआरडी जवान व तीन स्टाफ कर्मी तैनात हैं। उन्होंने बताया कि सुबह से यहां कोई टीम नहीं पहुंची। यह आवास मंत्री रेखा आर्या का ही है।

बता दें कि एसआईटी की कार्रवाई को लेकर पहले भी हलचल रही है। तीन दिन पहले टीम बरेली पहुंची थी, लेकिन वहां से उसे खाली हाथ लौटना पड़ा था। इसके बाद बुधवार को हल्द्वानी में दबिश दिए जाने की चर्चाओं ने मामले को फिर सुर्खियों में ला दिया। मंत्री रेखा आर्या के घर के बाहर भी सुनसानी पड़ी रही। जबकि अंदर कुछ कर्मी निर्माण कार्यों की देखरेख में जुटे थे।