रेखा आर्या-साहू विवाद: एसआईटी जुटा रही साक्ष्य, पति भाग सकता है विदेश... एयरपोर्ट पर चौकसी

जागरण संवाददाता, देहरादून। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या और उनके पति गिरधारी लाल साहू से जुड़े विवाद में विशेष जांच दल (एसआईटी) साक्ष्य जुटाने और उपलब्ध तथ्यों की पड़ताल में जुटा है।

मामले की जांच के तहत एसआईटी बरेली और देहरादून से काफी हद तक साक्ष्य एकत्र कर चुकी है। अब इन साक्ष्यों की जांच और उनके आपसी संबंधों को खंगालने पर जोर दिया जा रहा है। जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की दिशा तय की जाएगी।



मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए एसआईटी प्रत्येक पहलू की गंभीरता से जांच कर रही है। जांच का उद्देश्य उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर घटनाक्रम की वास्तविक स्थिति स्पष्ट करना और विवाद से जुड़े तथ्यों की पुष्टि करना है। इसके लिए संबंधित स्थानों से जुटाई गई जानकारी, दस्तावेजों और अन्य उपलब्ध साक्ष्यों का परीक्षण किया जा रहा है।

जांच में बरेली और देहरादून अहम कड़ी एसआईटी की जांच में बरेली और देहरादून अहम कड़ी बने हुए हैं। दोनों स्थानों से काफी हद तक साक्ष्य एकत्र किए जाने की जानकारी है। अब इन साक्ष्यों का विश्लेषण कर घटनाक्रम की कड़ियों को जोड़ने की कोशिश की जा रही है। जांच के दौरान सामने आने वाले तथ्यों का मिलान किया जाएगा, ताकि किसी भी निष्कर्ष तक पहुंचने से पहले उसकी पुष्टि की जा सके।

जांच एजेंसी के सामने चुनौती उपलब्ध साक्ष्यों की प्रमाणिकता सुनिश्चित करने के साथ ही विवाद से जुड़े सभी पहलुओं को स्पष्ट करने की है। इसके लिए जरूरत पड़ने पर संबंधित लोगों से पूछताछ और अतिरिक्त साक्ष्य जुटाने जैसे कदम भी उठाए जा सकते हैं। हालांकि, एसआईटी की ओर से जांच के निष्कर्षों को लेकर आधिकारिक पुष्टि सामने आने के बाद ही स्थिति पूरी तरह स्पष्ट हो सकेगी।