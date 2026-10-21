पप्पू गिरधारी की तलाश में उत्तराखंड पुलिस ने बरेली में फिर दी दबिश, अब बेटे रिंकू पर भी कसेगा शिकंजा

जागरण संवाददाता, बरेली। उत्तराखंड की कैबिनेट मंत्री व पत्नी रेखा आर्य के उत्पीड़न में घिरे पप्पू गिरधारी की तलाश में उत्तराखंड पुलिस ने धरपकड़ के प्रयास तेज कर दिए हैं। उत्तराखंड पुलिस ने मंगलवार को बरेली में फिर से दबिश दी और गिरधारी के करीबियों की कुंडली खंगाली।

पुलिस का मानना है कि पप्पू गिरधारी अपने मैनेजर से लगातार संपर्क में है। सर्विलांस के जरिए उनके हाथ महत्वपूर्ण इनपुट लगे हैं। कहा जा रहा है कि जल्दी ही पुलिस पप्पू और उसके करीबियों पर शिकंजा कस सकती है। उत्तराखंड पुलिस दबिश देकर चली गई, लेकिन स्थानीय पुलिस से संपर्क नहीं किया।

पूरे प्रकरण में उत्तराखंड पुलिस गोपनीय ढंग से काम कर रही है, जिससे कि उत्तराखंड सरकार की मंत्री के उत्पीड़न के आरोपित पप्पू पुलिस के हत्थे चढ़ सकता है। इसके लिए अलग-अलग स्थानों पर दबिश दी जा रही है। उल्लेखनीय है कि उत्तराखंड की कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने बीते सप्ताह पति पप्पू गिरधारी पर उत्पीड़न समेत कई गंभीर धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कराई है। उसके बाद उत्तराखंड पुलिस की ओर से पप्पू गिरधारी तक पहुंचने के लिए धरपकड़ कर रही।