उत्तराखंड में IFS अधिकारी और वकील के बीच तनाव, कानून मंत्रालय ने किया हाईकोर्ट से कार्रवाई का आग्रह

नैनीताल उच्च न्यायालय के महापंजीयक को विधि मंत्रालय ने पत्र लिखकर आईएफएस अधिकारी संजीव चतुर्वेदी की शिकायतों पर कार्रवाई का आग्रह किया है। चतुर्वेदी ने एक वरिष्ठ अधिवक्ता पर अनियमितताओं का आरोप लगाया था जब वे कैट के अध्यक्ष के खिलाफ याचिका में पेश हुए थे। मंत्रालय ने चतुर्वेदी द्वारा उठाए गए मुद्दों की जांच के लिए एक ज्ञापन भी भेजा।

जागरण संवाददाता, नैनीताल। केंद्रीय विधि मंत्रालय ने नैनीताल उच्च न्यायालय के महापंजीयक को पत्र लिखकर हल्द्वानी में तैनात उत्तराखंड कैडर के आईएफएस अधिकारी संजीव चतुर्वेदी द्वारा एक वरिष्ठ केंद्रीय स्थायी अधिवक्ता के खिलाफ की गई शिकायतों पर उचित कार्रवाई का अनुरोध किया है।

चतुर्वेदी ने केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (कैट) के अध्यक्ष एल. नरसिम्हा रेड्डी के खिलाफ दायर एक याचिका में उच्च न्यायालय में अपनी उपस्थिति के दौरान अनियमितताओं का आरोप लगाया था। 28 अगस्त को महापंजीयक को जारी निर्देशों में केंद्रीय सतर्कता आयोग द्वारा विधि मंत्रालय को 7 जुलाई, 2025 को लिखा गया एक पत्र भी शामिल है, जिसमें आयोग ने विधि मंत्रालय से चतुर्वेदी की शिकायत पर उचित कार्रवाई करने का अनुरोध किया था।

विधि मंत्रालय ने संजीव चतुर्वेदी द्वारा उठाए गए विभिन्न मुद्दों की जाँच के लिए 25 अगस्त को कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग को एक विस्तृत कार्यालय ज्ञापन भी भेजा। विधि मंत्रालय द्वारा भेजे गए कार्यालय ज्ञापन में कहा गया है कि उच्च न्यायालय में दायर याचिका में तत्कालीन कैट अध्यक्ष का प्रतिनिधित्व एक वरिष्ठ केंद्रीय स्थायी अधिवक्ता ने किया था, जबकि वे उसी समय दिल्ली में उसी अध्यक्ष (कैट) के समक्ष भारत सरकार के पैनल अधिवक्ता के रूप में उपस्थित हुए थे।