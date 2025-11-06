Nainital News: भवाली में सीवर टैंक सफाई हादसा, एक कर्मी की मौत

संवाद सहयोगी जागरण, भवाली। नगर के रामगढ रोड में बुधवार को सीवर टैंक की सफाई करते समय गैस लगने से एक सफाई कर्मी की मौत हो गई। वही दूसरा युवक बेहोश हो गया। जिसपर दोनों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भवाली लाया गया। जहां एक युवक को चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। वही दूसरे की हालत गम्भीर होने के कारण हायर सेंटर रैफर कर दिया।

पुलिस जानकारी के अनुसार बुधवार को विजय कुमार उम्र 34 पुत्र स्व. वेद राम निवासी टमट्यूडा रेहड़ व गौरव निवासी रानीखेत रोड रामगढ रोड में एक घर की सीवर टैंक की सफाई का कार्य कर रहे थे। तभी टैंक के अंदर अचानक गैस लगने से दोनों टैंक में ही बेहोश होकर गिर गए। आसपास के लोगों ने जब दोनो को अचेत अवस्था मे टैंक में पड़ा देखा तो दोनों को सीएचसी भवाली ले जाया गया। लेकिन अस्पताल पहुचने से पहले विजय की मौत हो गई। विजय के 3 बच्चे हैं। जिनके सिर से पिता का साया उठ गया। वहीं गौरव को प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर रेफर किया गया। जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है।