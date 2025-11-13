Language
    सेनिटोरियम-अल्मोड़ा बाईपास: पुल पर स्लैब पड़ा, जल्द फर्राटा भरेंगी गाड़ियां; हजारों लोगों को मिलेगी जाम से राहत

    By Mohit Kumar Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Thu, 13 Nov 2025 11:24 AM (IST)

    भवाली में सेनिटोरियम-अल्मोड़ा रोड बाईपास का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। लोनिवि ने डामरीकरण पूरा कर लिया है और पुल पर स्लैब भी डाल दिया है। इससे शहर को जाम से निजात मिलेगी, जो एक बड़ी समस्या थी। अधिकारियों का लक्ष्य है कि 20 दिसंबर तक बाईपास को वाहनों के लिए खोल दिया जाए। जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के प्रयासों से यह संभव हो पाया है।

    सेनिटोरियम-अल्मोड़ा रोड बाईपास।

    संवाद सहयोगी जागरण, भवाली। नगर के सेनिटोरियम अल्मोड़ा रोड बाईपास के निर्माण का कार्य तेजी से चल रहा है। बाईपास में लोनिवि ने डामरीकरण का कार्य पूर्ण कर लिया है। वही पुल में स्लैब भी डाल दिया। जिसके देखते हुए जल्द लोगो को इस बाईपास का लाभ मिलेगा। वही नगर को जाम से निजात मिलेगा।

    जल्द शुरू होगा सेनिटोरियम-अल्मोड़ा रोड बाईपास

     

    नगर में हर सीजन में जाम की समस्या ने स्थानीय लोगो को काफी परेशान कर दिया था। वही कैंची धाम को जाने के लिए एक मात्र मार्ग होने से यह समस्या काफी विकराल हो गई थी। जाम के कारण सड़को पर पैदल चलना तक मुश्किल हो गया था। जिससे स्कूली बच्चे, राहगीर, स्थानीय दुकानदार सभी काफी परेशान थे। जाम के कारण सरकारी, प्राईवेट सेक्टरों में कार्यरत लोग, कालेजों को जाने वाले बच्चे समय पर नही पहुच पाते थे।

     

    पुल का स्लैब पड़ने के साथ डामरीकरण का हुआ पूरा

     

    समस्या को देखते हुए जनप्रतिनिधियों ने बाईपास के लिए कवायद शुरू कर दी। लोगों की मांग पर नगर में 2 बाईपास स्वीकृत हुए। पहला नैनीबैंड से सेनिटोरियम व दूसरा सेनिटोरियम से अल्मोड़ा रोड। जिसके तहत नैनीबैंड-सेनिटोरियम बाईपास का कार्य तो पूरा हो गया। और पिछले 2 वर्षों से बाईपास से वाहन भी आवाजाही करने लगे। लेकिन सड़क कटान के बाद पुल के अभाव दूसरा बाईपास पिछले कई वर्षों से लंबित रह गया।


    कार्य तीव्रता से करने पर पूर्व पालिकाध्यक्ष ने लोनिवि के चीफ का जताया आभार

     

    जिस कारण नगर की जाम की समस्या जैसे कि तैसी बनी रही। जनप्रतिनिधियों की पहल से इस वर्ष बाईपास में पुल का कार्य शुरू हुआ। जिसके तहत अब तक पुल में स्लैब पड़ चुका है। रैलिंग बन गई है। वही सेनिटोरियम से पुल तक डामरीकरण का कार्य भी पूरा हो गया है। क्रिसमस से पूर्व 20 दिसंबर तक अधिकारी इस बाईपास को वाहनो के लिए खोलने की तैयारी में जुटे है।

     


    पुल में स्लैब डाल दिया गया है। डामरीकरण का कार्य पूरा हो गया। 2 से 3 दिन में स्लैब के ऊपर वैयरिंग कोर्ट डाला जाएगा। पुल को एनएच से कनेक्ट किया जाएगा। लोड टैस्टिंग के बाद 20 दिसंबर तक मार्ग को वाहनो के लिए खोल दिया जाएगा।-कृष्ण कुमार, अधिशासी अभियंता लोनिवि, भवाली

     

     

    बाईपास व पुल का कार्य दुबारा जब से शुरू हुआ है। काफी बेहतर गति से चला है। पुल के निर्माण के बाद सारा ट्रैफिक नैनीबैंड से सेनिटोरियम-अल्मोड़ा रोड को चला जाएगा। जिससे नगर में जाम की समस्या समाप्त हो जाएगी। कार्य को तेजी से करने के लिए वह मुख्यमंत्री पुष्कर धामी, सांसद अजय भट्ट, लोनिवि कुमाऊं चीफ एस बृजलाल का आभार व्यक्त करते है।-पूर्व पालिकाध्यक्ष संजय वर्मा