हल्द्वानी में बढ़ने लगी रौनक, धनतेरस व दीपावली में रूट रहेगा डायवर्जन



जागरण संवाददाता, हल्द्वानी। त्योहार के सीजन में अब बाजार में रौनक दिखने लगी है। इसको लेकर पुलिस भी अलर्ट हो गई है। जिसपर पुलिस ने 18 से 20 अक्टूबर तक शहर में सुबह नौ से रात 10 बजे तक डायवर्जन लागू कर दिया है। जिसमें शहर क्षेत्र हल्द्वानी में सभी प्रकार के छोटे-बड़े माल वाहक वाहनों का प्रवेश पूर्ण रूप से वर्जित रहेगा। साथ ही अतिआवश्यक सेवा से संबंधित बड़े वाहन भी अपने आवागमन के दौरान बाईपास मार्गों का प्रयोग करेंगे। वहीं किसी भी प्रकार के छोटे-बड़े व दुपहिया वाहन मंगल पड़ाव, सिंधी चौराहा, सिटी चौराहा, कालाढूंगी चौराहा, ओके होटल चौराहा व ताज चौराहा से बाजार क्षेत्र के अंदर प्रवेश नहीं करेंगे।

रोडवेज, सिटी, सिडकुल व वाल्वो की बसों का डायवर्जन - रामपुर रोड से आने वाली बसें टीपी नगर तिराहा से डायवर्ट होकर तीनपानी गौलापार तिराहा से गौला रोड जाएंगी। फिर नरीमन तिराहा से काठगोदाम से तिकोनिया चौराहा होते हुए नैनीताल बैंक तिराहा से रोडवेज स्टेशन तक आ सकेंगी।

- बरेली रोड से आने वाली बसें तीनपानी फ्लाईओवर से डायवर्ट होकर गौलापार रोड को जाएंगी। फिर नरीमन तिराहा काठगोदाम से तिकोनिया चौराहा होते हुए नैनीताल बैंक तिराहा से रोडवेज स्टेशन तक आ सकेंगी।

- कालाढूंगी रोड से आने वाली बसें ऊंचापुल चौराहा, लालडंट तिराहा से डायवर्ट होकर पनचक्की चौराहा होते हुए हाइडिल तिराहा से तिकोनिया चौराहा होते हुए नैनीताल बैंक तिराहा से रोडवेज स्टेशन तक आएंगी।

- पर्वतीय क्षेत्र से आने वाली बसें नैनीताल रोड से सीधे तिकोनिया चौराहा होते हुए नैनीताल बैंक तिराहा से रोडवेज/केमू स्टेशन तक जाएंगी। जबकि अन्य सिटी, सिडकुल की बसें कालटैक्स तिराहा, हाइडिल तिराहा से पनचक्की चौराहा होते हुए चंबल पुल से ऊंचापुल, लालडाट रोड का प्रयोग करेंगी।

- रोडवेज स्टेशन हल्द्वानी से रामपुर रोड, बरेली रोड को जाने वाली बसें रोडवेज पूर्वी गेट से वर्कशाप लाइन होते हुए तिकोनिया चौराहा से नरीमन तिराहा काठगोदाम होते हुए गौलापार रोड को प्रयोग कर जाएंगी।

- रोडवेज स्टेशन से कालाढूंगी रोड को जाने वाली सभी रोडवेज बसें रोडवेज पूर्वी गेट से वर्कशाप लाइन होते हुए तिकोनिया चौराहा से हाइडिल तिराहा होते हुए पनचक्की चौराहा से चंबल पुल होते हुए ऊंचापुल को अपने रास्ते जाएंगी।

- रोडवेज स्टेशन से पर्वतीय क्षेत्र को जाने वाली रोडवेज व केमू की बसें रोडवेज पूर्वी गेट से वर्कशाप लाइन होते हुए तिकोनिया चौराहा होते हुए नैनीताल रोड से अपने गंतव्य को जाएंगे।

- शहर हल्द्वानी से दिल्ली/अन्य स्थानों को संचालित होने वाली वाल्वो बसें भी अपने आवागमन के दौरान गौलापार रोड का प्रयोग करेंगे। रामपुर रोड,बरेली रोड से आते समय वाल्वो बसें तीनपानी से गौलापार रोड होते हुए नरीमन तिराहा से काठगोदाम तक आ सकेंगे। हल्द्वानी से जाने वाली वाल्वो बसें काठगोदाम से नरीमन तिराहा से गौलापार रोड का प्रयोग कर अपने गंतव्य को जाएंगी।

- टीपीनगर तिराहा रामपुर रोड, होंडा शोरूम तिराहा बरेली रोड, लालडाट तिराहा कालाढूंगी रोड से शहर हल्द्वानी की ओर सभी रोडवेज, सिटी, सिडकुल, वाल्वो की बसों का प्रवेश पूर्ण रूप से वर्जित रहेगा।

छोटे वाहनों का डायवर्जन - बरेली रोड से आने वाले व पर्वतीय क्षेत्र को जाने वाले छोटे वाहन तीनपानी फ्लाईओवर से डायवर्ट होकर गौलापार रोड का प्रयोग करेंगे। फिर नरीमन तिराहा काठगोदाम से अपने गंतव्य को जाएंगे। शेष छोटे वाहन गांधी इंटर कालेज तिराहा से डायवर्ट होकर एफटीआइ तिराहा से आइटीआइ तिराहा होते हुए मुखानी चौराहा तिराहा से अपने गंतव्य को जाएंगे।

- रामपुर रोड से आने वाले व पर्वतीय क्षेत्र को जाने वाले छोटे वाहन आइटीआइ तिराहा से डायवर्ट होकर मुखानी चौराहा व अटल रोड तिराहा से अपने गंतव्य को जाएंगे।

- पर्वतीय क्षेत्र से आने वाले व बरेली रोड, रामपुर रोड की ओर जाने वाले सभी छोटे वाहन नरीमन तिराहा काठगोदाम से गौलापार रोड होते हुए तीनपानी से अपने गंतव्य को जाएंगे। कालाढूंगी रोड की ओर जाने वाले छोटे वाहन कालटैक्स तिराहा, हाईडिल तिराहा से डायवर्ट होकर पनचक्की तिराहा से चंबल पुल से चौफला चौराहा होते हुए ऊंचापुल चौराहा से कालाढूंगी रोड की ओर जाएंगे।

काठगोदाम क्षेत्र से शहर की ओर आने वाले छोटे वाहन - महारानी होटल तिराहा से डायवर्ट होकर कुल्यालपुरा चौराहा से पानी की टंकी होते हुए अपने गंतव्य को जाएंगे।

- नैनीताल बैंक तिराहा से डायवर्ट होकर अर्बन बैंक तिराहा होते हुए जेल रोड तिराहा से अपने गंतव्य को जाएंगे।