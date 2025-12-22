अब कुमाऊं में मरीजों को मिलेगी रोबोटिक सर्जरी की सुविधा, इस अस्पताल में शुरू हुई सेवा

जागरण संवाददाता, हल्द्वानी। कुमाऊं में रोबोटिक सर्जरी की शुरुआत हो गई है। चंदन अस्पताल में चार मरीजों की रोबोटिक सर्जरी भी की जा चुकी है। चिकित्सा विशेषज्ञों का कहना है कि इस विश्वस्तरीय सर्जिकल रोबोटिक सिस्टम वर्सियस के माध्यम से रोबोटिक सर्जरी संभव होगी।इसमें मरीजों को बेहतर लाभ मिलेगा।

अस्पताल के ज्वाइंट मैनेजिंग डायरेक्टर डा. परवेज अहमद ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि रोबोटिक तकनीक से रीनल सिस्ट डिकार्टिकेशन (गुर्दे की सर्जरी), रोबोटिक हर्नियोप्लास्टी (हर्निया ऑपरेशन) और रोबोटिक हिस्टरेक्टामी (गर्भाशय की सर्जरी) जैसी जटिल शल्य क्रियाएं सफलतापूर्वक की जा चुकी हैं।

यह क्षेत्र के लिए बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि रोबोटिक सर्जरी को आधुनिक चिकित्सा विज्ञान की क्रांतिकारी तकनीक माना जाता है। इसमें बेहद छोटे चीरे लगते हैं, जिससे रक्तस्राव कम होता है, संक्रमण का खतरा घटता है और मरीज की रिकवरी अपेक्षाकृत तेज होती है।

जल्दी सामान्य जीवन में लौट सकता है मरीज आपरेशन के बाद दर्द भी कम होता है और मरीज जल्दी सामान्य जीवन में लौट सकता है। अस्पताल के डा. प्रवीन पांडे, डा. अलंकार, डा. अलका, डा. राहुल व डा. नितिश ने भी रोबोटिक सर्जरी के बारे में जानकारी दी और कहा कि इस तकनीक से अत्यधिक सटीक और नियंत्रित सर्जरी करना संभव है।