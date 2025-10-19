Uttarakhand News: रोडवेज ने दिल्ली भेजी 57 बसें, पहाड़ के लिए केमू सहारा

जागरण संवाददाता, हल्द्वानी। त्योहारी सीजन की वजह से शनिवार को उत्तराखंड रोडवेज का दिल्ली मार्ग पर खासा जोर देखने को मिला। इसके अलावा बरेली, टनकपुर, फरीदाबाद मार्ग पर भी अन्य दिनों के मुकाबले ज्यादा यात्री देखने को मिले। हालांकि, पर्वतीय क्षेत्र में रोडवेज बसों की संख्या कम होने के कारण केमू स्टेशन के पास भी खासा भीड़ देखने को मिली। केमू की बसें छूटने पर लोगों को टैक्सी से गांव का सफर करना पड़ा।



दिल्ली व आसपास के क्षेत्रों में बड़ी संख्या में उत्तराखंड के लोग रहते हैं। जिस वजह से वापसी के यात्रियों की संख्या ज्यादा है। काठगोदाम और हल्द्वानी डिपो ने कुल 57 बसें दिल्ली के लिए रवाना की गई। हल्द्वानी से रवानगी में कम यात्री होने पर रामपुर और मुरादाबाद की सवारियों को खोज बसों में बैठाया गया।