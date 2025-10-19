Uttarakhand News: रोडवेज ने दिल्ली भेजी 57 बसें, पहाड़ के लिए केमू सहारा
उत्तराखंड रोडवेज ने दिल्ली के लिए 57 बसों का संचालन शुरू किया है, जिससे यात्रियों को सुविधा होगी। वहीं, पहाड़ी क्षेत्रों के लिए केमू सहारा सेवा पहले की तरह जारी रहेगी। यात्रियों की बढ़ती मांग को देखते हुए यह फैसला लिया गया है, ताकि उन्हें आरामदायक यात्रा मिल सके। रोडवेज प्रशासन यात्रियों की सुविधा को प्राथमिकता दे रहा है।
जागरण संवाददाता, हल्द्वानी। त्योहारी सीजन की वजह से शनिवार को उत्तराखंड रोडवेज का दिल्ली मार्ग पर खासा जोर देखने को मिला। इसके अलावा बरेली, टनकपुर, फरीदाबाद मार्ग पर भी अन्य दिनों के मुकाबले ज्यादा यात्री देखने को मिले। हालांकि, पर्वतीय क्षेत्र में रोडवेज बसों की संख्या कम होने के कारण केमू स्टेशन के पास भी खासा भीड़ देखने को मिली। केमू की बसें छूटने पर लोगों को टैक्सी से गांव का सफर करना पड़ा।
दिल्ली व आसपास के क्षेत्रों में बड़ी संख्या में उत्तराखंड के लोग रहते हैं। जिस वजह से वापसी के यात्रियों की संख्या ज्यादा है। काठगोदाम और हल्द्वानी डिपो ने कुल 57 बसें दिल्ली के लिए रवाना की गई। हल्द्वानी से रवानगी में कम यात्री होने पर रामपुर और मुरादाबाद की सवारियों को खोज बसों में बैठाया गया।
बरेली के लिए 13 गाड़ियां भेजी गई है। बरेली के यात्रियों की संख्या बढ़ने की वजह वहां से देश के अलग-अलग हिस्सों के लिए ट्रेनों का ज्यादा संचालन होना भी था। रोडवेज के अनुसार रविवार को दिल्ली से वापसी की भीड़ और बढ़ेगी। लेकिन परिचालकों की कमी की वजह से दिक्कत पैदा हो सकती है। इसलिए एक दिन पहले ही परिचालकों की लिस्ट तैयार की गई है।
बम निरोधक दस्ता चेकिंग में जुटा
त्योहारी सीजन को लेकर सुरक्षा को लेकर भी अलर्ट जारी है। पुलिस टीम अलग-अलग चाैराहों पर तैनात की गई है तो दमकल कर्मचारियों को भी अलर्ट मोड पर रखा गया है। वहीं, बम निरोधक दस्ते की ओर से शनिवार को बस स्टेशन और अन्य भीड़-भाड़ वाली जगहों पर चेेकिंग की गई।
