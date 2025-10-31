Language
    40 साल बाद सड़क निर्माण शुरू, विधायक भगत ने किया शिलन्यास; डटी रही पुलिस

    By Badri Singh Bisht Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Fri, 31 Oct 2025 03:48 PM (IST)

    40 साल बाद सड़क निर्माण का कार्य शुरू हुआ, जिसका शिलान्यास विधायक भगत ने किया। इस अवसर पर पुलिस भी तैनात रही। सड़क बनने से ग्रामीणों में खुशी की लहर है, क्योंकि अब उन्हें आने-जाने में सुविधा होगी। विधायक भगत ने सड़क को क्षेत्र के विकास में महत्वपूर्ण बताया और समय पर कार्य पूरा करने का आश्वासन दिया।

    राजस्व व पुलिस विभाग की मौजूदगी में हुआ शिलन्यास. Jagran

    जागरण संवाददाता, कालाढूंगी। नैनीताल जिले के कालाढूंगी में वार्ड नं 6 में 40 वर्षों बाद मुख्य मार्ग में जोड़ने वाले मार्ग का निर्माण कार्य शुरू हो गया है। विधायक बंशीधर भगत व नगरपालिकाध्यक्षा रेखा कत्यूरा ने सयुक्त रूप से 40 लाख की धनराशि से बन रहे मार्ग का शिलन्यास किया।125 से अधिक परिवार आज तक मार्ग से वंचित थे। नगरवासीयों ने विधायक बंशीधर भगत का आभार जताया।

    बीते 40 वर्षों से मार्ग में व्यक्ति की रास्ते की कुछ हिस्सा जमीन आने से रास्ता नहीं बन पा रहा है। नगरवासियों की शिकायत पर बीते मंगलवार को विधायक बंशीधर भगत ने वार्ड नं 6 में स्थित रास्ते का एसडीएम, राजस्व व नगरपालिका टीम व पुलिस प्रशासन के साथ मौके पर निरीक्षण कर भूमि के दस्तावेजों की बारीकी से जांच कर समाधान निकाल मार्ग के निर्माण  कार्य शुरू करने के निर्देश दिये।एसडीएम विपिन चंद्र व राजस्व कर्मचारियों ने नापखोज कर विवादित भूमि कहा सीमाकंन किया था।

    बुधवार को निर्माण कार्य शुरू हुआ तो 1985 से अब तक रास्ता न बनने से नगरवासी कोर्ट, नगर पंचायत के चक्कर काट थक चुके बुजुर्गों, महिलाओं, पूर्व सैनिंको व बच्चों के खुशी का ठिकाना नहीं रहा। नगरवासियों ने विधायक जिंदाबाद के नारे लगा आभार जताया। इस दौरान मंडल अध्यक्ष विक्रम जंतवाल, ईओ अभिनव कुमार, वार्ड मेंबर हरीश मेहरा, महामंत्री विनोद बुढलाकोटी, लेखपाल अधिकारी तारा चंद्र घिडयाल, तारा चंद्र पांडे, गिरीश पांडे, कै लक्ष्मण देउपा, मेहमूद हंसन बजांरा, महेन्द्र दिगारी, गोपाल बुढलाकोटी, भगवान कुमटीया, दिवान बिष्ट, नगरवासी, राजस्व, पुलिस व नगरपंचायत अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे।

    दिनभर पुलिस की निगरानी हुआ निर्माण कार्य

    विधायक बंशीधर भगत के शिलन्यास के समय में विवादित भूमी पक्ष की महिलाओं ने आकर मार्ग का विरोध जताया। जिस कारण शाम तक पुलिस की निगरानी में मार्ग कार्य चला। बताते चलें कि भगवान सिंह की रास्ते में कुछ भूमि आ जाने से मार्ग निमार्ण में रोक हुई है। मामला कोर्ट में भी विचाराधीन है। बुधवार को तीन महिलाओं द्धारा पुलिस से भी इस मामले में झड़प हुई।

    एसडीम बिपिन चंद्र पंत ने बताया की खंसरा संख्या 71 बट्टे 1 में 0.104 भूमि भगवान सिंह के नाम निकली है, जिसका सीमाकंन कर निर्माण कार्य शुरू किया गया है। एसडीएम पंत ने कहा कि सरकारी में बाधा डालने वालों पर कानूनी कार्यवाही की जायेगी। जीवन तिवारी, नारायण सिंह, त्रिलोक सिंह रावत, भूपाल सिंह मेहरा, धीरज सिंह, केदार पांडे, हरीश गुरो भोपाल सिंह मेहरा, गंगा सिंह बिष्ट, भास्कर गुणवंत, खीम सिंह दसोनी, गिरीश पांडे कमल शर्मा जगत सती राजू तिवारी ने विधायक का आभार जताया।