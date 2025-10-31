40 साल बाद सड़क निर्माण शुरू, विधायक भगत ने किया शिलन्यास; डटी रही पुलिस

जागरण संवाददाता, कालाढूंगी। नैनीताल जिले के कालाढूंगी में वार्ड नं 6 में 40 वर्षों बाद मुख्य मार्ग में जोड़ने वाले मार्ग का निर्माण कार्य शुरू हो गया है। विधायक बंशीधर भगत व नगरपालिकाध्यक्षा रेखा कत्यूरा ने सयुक्त रूप से 40 लाख की धनराशि से बन रहे मार्ग का शिलन्यास किया।125 से अधिक परिवार आज तक मार्ग से वंचित थे। नगरवासीयों ने विधायक बंशीधर भगत का आभार जताया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

बीते 40 वर्षों से मार्ग में व्यक्ति की रास्ते की कुछ हिस्सा जमीन आने से रास्ता नहीं बन पा रहा है। नगरवासियों की शिकायत पर बीते मंगलवार को विधायक बंशीधर भगत ने वार्ड नं 6 में स्थित रास्ते का एसडीएम, राजस्व व नगरपालिका टीम व पुलिस प्रशासन के साथ मौके पर निरीक्षण कर भूमि के दस्तावेजों की बारीकी से जांच कर समाधान निकाल मार्ग के निर्माण कार्य शुरू करने के निर्देश दिये।एसडीएम विपिन चंद्र व राजस्व कर्मचारियों ने नापखोज कर विवादित भूमि कहा सीमाकंन किया था।

बुधवार को निर्माण कार्य शुरू हुआ तो 1985 से अब तक रास्ता न बनने से नगरवासी कोर्ट, नगर पंचायत के चक्कर काट थक चुके बुजुर्गों, महिलाओं, पूर्व सैनिंको व बच्चों के खुशी का ठिकाना नहीं रहा। नगरवासियों ने विधायक जिंदाबाद के नारे लगा आभार जताया। इस दौरान मंडल अध्यक्ष विक्रम जंतवाल, ईओ अभिनव कुमार, वार्ड मेंबर हरीश मेहरा, महामंत्री विनोद बुढलाकोटी, लेखपाल अधिकारी तारा चंद्र घिडयाल, तारा चंद्र पांडे, गिरीश पांडे, कै लक्ष्मण देउपा, मेहमूद हंसन बजांरा, महेन्द्र दिगारी, गोपाल बुढलाकोटी, भगवान कुमटीया, दिवान बिष्ट, नगरवासी, राजस्व, पुलिस व नगरपंचायत अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे।

दिनभर पुलिस की निगरानी हुआ निर्माण कार्य विधायक बंशीधर भगत के शिलन्यास के समय में विवादित भूमी पक्ष की महिलाओं ने आकर मार्ग का विरोध जताया। जिस कारण शाम तक पुलिस की निगरानी में मार्ग कार्य चला। बताते चलें कि भगवान सिंह की रास्ते में कुछ भूमि आ जाने से मार्ग निमार्ण में रोक हुई है। मामला कोर्ट में भी विचाराधीन है। बुधवार को तीन महिलाओं द्धारा पुलिस से भी इस मामले में झड़प हुई।