देवभूमि में सुरक्षित नहीं बेटियां, यौन अपराध व अपहरण का बढ़ा ग्राफ; खास रिपोर्ट

उत्तराखंड जिसे देवभूमि कहा जाता है में महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़ रहे हैं। एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार अपहरण यौन उत्पीड़न और दहेज हत्या के मामले बढ़े हैं। पॉक्सो एक्ट के तहत सबसे ज़्यादा मामले उत्तराखंड में ही हैं। पुलिस का कहना है कि बेहतर रिपोर्टिंग और त्वरित कार्रवाई के कारण ये आंकड़े सामने आ रहे हैं और आने वाले समय में अपराधों में कमी आने की उम्मीद है।

चयन राजपूत जागरण, हल्द्वानी। उत्तराखंड को देवों की भूमि से जाना जाता है लेकिन यहीं पर अन्य पर्वतीय राज्यों के सापेक्ष महिलाओं के साथ अपराध बढ़ गए हैं। इसमें अपहरण, पोक्सो से हटकर दहेज मृत्यु जैसी घटनाएं भी हैं। यह स्थिति राष्ट्रीय क्राइम रिकार्ड ब्यूरो की ताजा रिपोर्ट में सामने आई है।

हालांकि देश के स्तर पर देखें तो महिला अपराधों के मामलों में उत्तराखंड 19वें स्थान पर है। उत्तराखंड में वर्ष 2021 से लेकर 2023 तक महिला अपराधों में 465 मामलों की वृद्धि हुई है। यह अधिकांश पहाड़ी राज्यों से अधिक है। हिमाचल प्रदेश में मामूली वृद्धि हुई है। जबकि मणिपुर में महिला अपराधों में बड़ी गिरावट आई है।

महिलाओं पर यौन उत्पीड़न के अपराधों के तहत पोक्सो के मामले देखें तो सबसे अधिक 814 मामले उत्तराखंड में ही हैं। मेघालय में 409 मामले हैं। हिमाचल, अरुणाचल व मिजोरम में यह संख्या और कम है। जबकि उत्तराखंड में मानव तस्करी के सिर्फ चार मामले सामने आए हैं। 2023 में हिमाचल, अरुणाचल, त्रिपुरा में पांच मामले सामने आए हैं।