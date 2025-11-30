लाल किला धमाका मामले में उत्तराखंड कनेक्शन, NIA ने हल्द्वानी और नैनीताल से मौलवी समेत तीन को किया गिरफ्तार
राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने लाल किला धमाका मामले में उत्तराखंड के हल्द्वानी से एक इलेक्ट्रीशियन और एक मौलवी को हिरासत में लिया है। एनआईए को संदेह है कि इन दोनों का संबंध धमाके से हो सकता है, और उनसे पूछताछ की जा रही है ताकि मामले की तह तक पहुंचा जा सके और दोषियों को पकड़ा जा सके।
जागरण संवाददाता, हल्द्वानी। दिल्ली में लाल किले के पास धमाका मामले की जांच के दौरान उत्तराखंड कनेक्शन सामने आया है। एनआइए ने मामले में शुक्रवार रात करीब ढाई बजे हल्द्वानी के बनभूलपुरा क्षेत्र स्थित बिलाल मस्जिद के इमाम और एक इलेक्ट्रीशियन को हिरासत में लिया। इसी क्रम में शनिवार को नैनीताल की तल्लीताल मस्जिद के मौलवी को भी हिरासत में लेकर पूछताछ की गई।
तीनों के मोबाइल व लैपटाप की जांच हुई। एनआइए, दिल्ली पुलिस और उत्तराखंड एसटीएफ ने पूछताछ के बाद शनिवार रात करीब 11 बजे तीनों को छोड़ दिया। एसएसपी मंजुनाथ टीसी का कहना है कि यह राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है। एनआइए की टीम ने कार्रवाई की है। जरूरत पड़ने पर पुलिस इन्हें फिर से पूछताछ के लिए बुला सकती है।
UP का रहने वाला है इमाम
इमाम मूल रूप से उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले के टाडा दडियाल का रहने वाला है। उसे हिरासत में लिए जाने की सूचना पाकर रामपुर पुलिस ने उसके पैतृक आवास जाकर स्वजन से पूछताछ की। बताया जाता है कि आतंकी मुजम्मिल की काल डिटेल खंगालने के बाद इमाम का नाम सामने आया था। इसके बाद ही एनआइए ने उसे हिरासत में लिया। मौलवी और इमाम चाचा-भतीजा हैं। एनआइए ने इमाम के घर की भी तलाशी ली।
पूर्व में पिथौरागढ़ की महिला और देहरादून के डाक्टर का उमर नबी से संपर्क सामने आया था। एनआइए व दिल्ली पुलिस की टीम शुक्रवार आधी रात लाइन नंबर आठ स्थित बिलाल मस्जिद के इमाम मो. आसिम कासमी के किराए के मकान पर पहुंची। बनभूलपुरा क्षेत्र पूर्व में भी विवादों में रहा है।
इमाम कासमी को हिरासत में लेने के बाद एनआइए ने उजाला नगर निवासी इलेक्ट्रीशियन नजर कमाल को भी पूछताछ के लिए उठा लिया। सूत्रों के अनुसार अल फलाह यूनिवर्सिटी से ताल्लुक रखने वाले मुजम्मिल की कॉल डिटेल को खंगालने के बाद इमाम कासमी का जुड़ाव इस मामले में सामने आया।
मस्जिद के मौलाना से पूछताछ
एनआइए की कार्रवाई के बाद दोपहर में स्थानीय पुलिस ने नैनीताल के तल्लीताल बूचड़खाना स्थित मस्जिद के मौलाना मोहम्मद नईम को हिरासत में ले लिया। दोपहर से रात तक उससे पूछताछ की गई। सीओ रविकांत सेमवाल के नेतृत्व में मल्लीताल कोतवाली, तल्लीताल थाना पुलिस, डाग स्क्वाड, बम निरोधक दस्ते ने मस्जिद व मौलाना के आवास की तलाशी भी ली। पुलिस की एक टीम मौलाना की पत्नी व बेटे से भी पूछताछ कर रही हैं।
