नैनीताल के ज्योलीकोट में राशन-पटाखों से भरे ट्रक में लगी आग, जोरदार धमाकों से दहशत

जागरण संवाददाता, नैनीताल। शहर के समीपवर्ती ज्योलीकोट क्षेत्र में पहाड़ की ओर जा रहे ट्रक में अचानक आग लग गई। आग की लपटों के साथ तेज धमाकों ने क्षेत्रवासियों की भी नींद उड़ा दी। राहगीरों ने वाहन चालक को तो किसी तरह बाहर निकाला, लेकिन देखते ही देखते वाहन आग के गोले में तब्दील हो गया।

घटना से क्षेत्र में खलबली मच गई। वाहन में राशन सामग्री के साथ दीपावली के लिए आतिशबाजी को पटाखे भी लेकर जाने की बात सामने आई है। पुलिस की जांच में सामने आया है कि वाहन संख्या Uk04cb 2466 का चालक दीप सिंह बिष्ट हल्द्वानी से राशन, पटाखे, पेंट और अन्य सामान लेकर द्वाराहाट जा रहा था। आतिशबाजी से गूंजा क्षेत्र, आग बुझाने में जुटी पुलिस बताया गया है कि मंगलवार सुबह जब ये ट्रक द्वाराहाट ओर जा रहा था तभी ज्योलीकोट के समीप पहुंचते ही अचानक इसके पिछले हिस्से में आग लग गई। ड्राइवर को आग की जानकारी लगने से पहले ही ट्रक में तेज आवाज के साथ पटाखे फूटने लगे, जिससे आसपास के ग्रामीणों की भी नींद उड़ गई। देखते ही देखते आग ने ट्रक के पिछले हिस्से को चपेट में ले लिया।