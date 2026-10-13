अलीगढ़ फर्जी बैनामा केस: मौत के 11 साल बाद कागजों में जिंदा हुआ 'टीका', मोबाइल नंबर और OTP से खुली साजिश की परतें

करन चौधरी, हरदुआगंज (अलीगढ़)। जमीन की कीमत बढ़े तो उसे कब्जाने के लिए किस हद तक साजिश रची जा सकती है, हरदुआगंज के साधुआश्रम चौराहे के पास स्थित बेशकीमती भूखंड का मामला इसकी बानगी है। जिस टीकम सिंह उर्फ टीका की मृत्यु वर्ष 2014 में हो चुकी थी, उसे कागजों में जीवित दर्शाकर चार सितंबर 2025 को उसकी 580 वर्गमीटर जमीन का बैनामा करा दिया गया।

जमीन पर निर्माण शुरू हुआ तो ग्रामीणों को शक हुआ और मामला पुलिस तक पहुंचा। इसमें अब उखलाना गांव की प्रधान के पति धर्मेंद्र चौहान की भूमिका सामने आई है। पुलिस ने उनका नाम मुकदमे में शामिल कर लिया है।

पुलिस के मुताबिक, बैनामे के पंजीकरण में दर्ज मोबाइल नंबर, ओटीपी और बैनामे वाले दिन हुई बातचीत की पड़ताल से मामले की अहम कड़ियां सामने आई हैं। 580 वर्गमीटर बेशकीमती जमीन का मृतक के नाम से कराया गया था फर्जी बैनामा तहसील कोल की ग्राम पंचायत उखलाना के मजरा सफेदपुरा निवासी टीकम सिंह उर्फ टीका कई साल पहले अतरौली में बस गए थे। वर्ष 2014 में उनकी मृत्यु हो गई थी। उनके नाम रामघाट रोड से सटी गाटा संख्या 1490क में 580 वर्गमीटर जमीन भूलेख में दर्ज है। कई वर्षों से खाली पड़े इस भूखंड पर कब्जे की साजिश का आरोप है।

पुलिस के अनुसार, चार सितंबर 2025 को टीका को जीवित दर्शाकर उनकी जगह किसी अन्य व्यक्ति से जमीन का बैनामा अतरौली क्षेत्र के चाउपुर हौज निवासी सचिन गौड़ के नाम करा दिया गया। इसके बाद जमीन पर निर्माण कार्य शुरू हुआ तो ग्रामीणों को इसकी जानकारी हुई। उन्होंने सवाल उठाया कि जब जमीन के वास्तविक मालिक टीका की मृत्यु वर्ष 2014 में ही हो चुकी थी, तो उनके नाम से बैनामा कैसे हो गया?



जेसीबी चालक के मोबाइल नंबर से जुड़ी कड़ियों के आधार पर पुलिस ने की कार्रवाई अलीगढ़ के आईटीआई रोड निवासी रंजन राना ने एसएसपी से शिकायत की। बताया कि मृतक को जीवित दर्शाकर जमीन का बैनामा कराया गया है। इसके आधार पर 25 अगस्त 2026 को सचिन गौड़, टीका बनकर बैनामा कराने वाले अज्ञात व्यक्ति और गवाहों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। मामले की जांच साधुआश्रम चौकी प्रभारी रोहित दांगी को सौंपी गई। जांच के दौरान उखलाना गांव की प्रधान ललितेश चौहान के पति धर्मेंद्र चौहान की भूमिका सामने आई। धर्मेंद्र चौहान साधू-आश्रम कासिमपुर रोड पर भट्टा संचालित करते हैं।