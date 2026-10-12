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सीएम योगी ने जो प्रोजेक्ट किया था लांच, वहां घर बनाने का सपना पूरा करेगा ADA; ग्रेटर आगरा टाउनशिप की बुकिंग होगी शुरू

By Nirlosh Kumar Edited By: Abhishek Saxena
Published: Mon, 12 Oct 2026 02:59 PM (IST)Updated: Mon, 12 Oct 2026 03:17 PM (IST)

एडीए नवरात्र में ग्रेटर आगरा की एक और टाउनशिप में आवासीय भूखंडों की ऑनलाइन बुकिंग शुरू करेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ...और पढ़ें

सांकेतिक तस्वीर।

सांकेतिक तस्वीर।

HighLights

  1. एडीए नवरात्र में ग्रेटर आगरा की नई टाउनशिप लॉन्च करेगा

  2. आवासीय भूखंडों की ऑनलाइन बुकिंग जल्द ही शुरू होगी

  3. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ग्रेटर आगरा परियोजना का शुभारंभ किया था

जागरण संवाददाता, आगरा। नवरात्र में एडीए रायपुर व रहनकलां में विकसित किए जा रहे ग्रेटर आगरा में एक और टाउनशिप लांच कर आवासीय भूखंडों की ऑनलाइन बुकिंग शुरू करेगा। ग्रेटर आगरा में 10 टाउनशिप बनाई जा रही हैं, जिनमें से दो गंगापुरम और नर्मदापुरम के आवासीय भूखंडों का आवंटन किया जा चुका है।

टाउनशिप में 4353 आवासीय भूखंड हैं। गोमतीपुरम, गोदावरीपुरम और महानदीपुरम में से कोई एक टाउनशिप लांच की जा सकती है।

रायपुर और रहनकलां में विकसित की जा रही हैं 10 टाउनशिप

एडीए रायपुर व रहनकलां में 449.5 हेक्टेयर भूमि में 5142 करोड़ रुपये से ग्रेटर आगरा बना रहा है। देश की 10 नदियों के नाम पर बन रहीं 10 टाउनशिप में से आठ आवासीय हैं। यमुनापुरम व्यावसायिक है और कावेरीपुरम डूब क्षेत्र में है। गंगापुरम के 908 में से 620 और नर्मदापुरम के 718 में से 386 भूखंडों का आवंटन सितंबर में किया गया था। टाउनशिप में एडीए ने आंतरिक विकास का काम पहले ही शुरू कर दिया था।

सीएम ने लांच की थी टाउनशिप

ग्रेटर आगरा को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सात अप्रैल को रायपुर व रहनकलां में हुई सभा में लांच किया था। टाउनशिप में डक्ट बनाई जाएंगी, जिससे कि सड़कों को बार-बार खोलने की जरूरत नहीं पड़े।

टाउनशिप, क्षेत्रफल, आवासीय भूखंड

  • सिंधुपुरम, 26.83, 120
  • गोमतीपुरम, 49.45, 719
  • गंगापुरम, 48.86, 975
  • यमुनापुरम, 43.77
  • बेतवापुरम, 28.41, 220
  • महानदीपुरम, 31.09, 293
  • नर्मदापुरम, 45.18, 763
  • गोदावरीपुरम, 42.28, 706
  • कृष्णापुरम, 42.86, 557
  • कावेरीपुरम, 42.78

एडीए उपाध्यक्ष विजय कुमार ने बताया कि नवरात्र में ग्रेटर आगरा की एक और टाउनशिप लांच की जाएगी।

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