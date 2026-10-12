दिवाली-छठ पर घर पहुंचना होगा आसान: रोडवेज चलाएगा अतिरिक्त बसें, अलीगढ़-दिल्ली सहित कई रूटों पर चलेंगी गाड़ियां

जागरण संवाददाता, अलीगढ़। शारदीय नवरात्र चल रहे हैं, अगले सप्ताह विजयादशमी मनाई जाएगी। त्योहार पर घर आने-जाने के लिए लोगों को परेशानी न हो, इसके लिए रोडवेज प्रबंधन अतिरिक्त बसें चलाने की तैयारी में जुट गया है। मुख्यालय से अतिरिक्त बसों के संचालन का आदेश जल्द जारी होने की उम्मीद है। इसके बाद तय रूट और अवधि में बसें चलने लगेंगी। यात्री निर्धारित किराये पर आराम से सीट पर बैठकर अपने गंतव्य तक पहुंच सकेंगे।



मसूदाबाद और सेटेलाइट बस अड्डों से विभिन्न शहरों के लिए रोडवेज बसें चलती हैं। करीब एक सप्ताह बाद विजयादशमी मनाई जाएगी। परिवार के साथ त्योहार मनाने के लिए जनपद और आसपास के क्षेत्रों के लोग बसों से अपने घर जाएंगे। इसके चलते 17 अक्टूबर से बसों में भीड़ बढ़ने की संभावना है। यात्रियों की आवाजाही को सुविधाजनक बनाने के लिए रोडवेज प्रबंधन तैयारियों का खाका तैयार कर रहा है।

त्योहार पर यात्रियों को गंतव्य तक पहुंचाने के लिए रोडवेज प्रबंधन तैयार इसके तहत विभिन्न रूटों पर अतिरिक्त बसें चलाई जाएंगी। आगरा, मथुरा, कासगंज, एटा, फर्रुखाबाद, कानपुर, मुरादाबाद और दिल्ली सहित अन्य स्थानों के लिए बसों के फेरे बढ़ाए जा सकते हैं। माना जा रहा है कि 18 या 19 अक्टूबर से अतिरिक्त बसों का संचालन शुरू हो सकता है। इससे यात्रियों को बसों का इंतजार नहीं करना पड़ेगा और वे जल्दी अपने गंतव्य तक पहुंच सकेंगे। छुट्टी की अवधि में ड्यूटी करने वाले चालक और परिचालकों को प्रोत्साहन राशि भी मिलेगी।