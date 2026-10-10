घर में लगा ली नकली नोट की प्रिंटिंग मशीन: बदायूं में दो गिरफ्तार, गांव-कस्बों में करते थे सप्लाई

संवाद सूत्र अलापुर (बदायूं)। घर में प्रिंटिग मशीन से नकली नोट छापने वाला यावर अली व नुरुलहसन शुक्रवार को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपितों से 500 रुपये के 315 नकली नोट बरामद हुए। दोनों को पूर्व में भी नकली करेंसी बनाने व चलाने के आरोप में जेल भेजा जा चुका। यावर अली कासगंज के सोरों थाने में दर्ज मामले में भी वांछित था।

अलापुर के भसराला गांव निवासी यावर अली सफेद कागज को 500 नोट के आकार में काटता था। इसके बाद कलर प्रिंटर मशीन से असली नोट की छायाप्रति बना लेता था।

इस कार्य में नुरुलहसन साथ रहता था। दोनों आरोपित व उनके साथी नकली नोटों को असली नोटों के बीच लगाकर गांव व कस्बा की दुकानों में खपा देते थे। बदायूं में 500 के 315 नकली करेंसी बरामद, कई अधबने भी मिले एसपी सिटी अभिषेक कुमार सिंह ने बताया कि नकली नोट के कागज की गुणवत्ता, मोटाई आदि असली की तरह होने के कारण दुकानदारों को प्रथम दृष्टया शक नहीं होता था। इन नोटों से खरीदारी रात एवं भीड़ वाली दुकानों पर की जाती थी। उस स्थिति में दुकानदार नोट चेक करने की स्थिति में नहीं होते।