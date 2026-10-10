काम की खबर: अब मुरादाबाद में 10 दिन में मिलेगा बिजली कनेक्शन, बकाया पर नोटिस जरूरी

जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। बिजली कनेक्शन के लिए अब उपभोक्ताओं को लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। आवेदन मिलने के अधिकतम 10 दिन के भीतर नियमानुसार नया विद्युत संयोजन जारी करना होगा। गलत बिलों को दुरुस्त करने में भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। डीएम अनुनय झा ने शुक्रवार को विद्युत विभाग की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को उपभोक्ता सेवाओं में सुधार और लंबित मामलों का प्राथमिकता से निस्तारण करने के निर्देश दिए।

कलेक्ट्रेट में आयोजित बैठक में डीएम ने नए कनेक्शन और बिजली बिल संशोधन से जुड़ी शिकायतों के समाधान के लिए विशेष कैंप लगाने को कहा। डीएम ने स्पष्ट किया कि बकाया जमा नहीं करने वाले उपभोक्ताओं के कनेक्शन काटने से पहले नोटिस देना अनिवार्य होगा। उपभोक्ता मौके पर मौजूद नहीं है तो संबंधित परिसर पर नियमानुसार नोटिस चस्पा किया जाए। जर्जर और झुके बिजली के खंभों का होगा सर्वे डीएम ने कहा कि शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में झुके व जर्जर बिजली के खंभों का सर्वे कराकर उनकी मरम्मत अथवा बदलने के निर्देश दिए, जिससे हादसों की आशंका कम हो। विद्युत उपभोक्ताओं की शिकायतों के समाधान के लिए अक्टूबर में सात उपकेंद्रों पर सुबह 11 से दोपहर दो बजे तक कैंप लगाए जाएंगे।