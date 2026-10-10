संभल 100 करोड़ बीमा घोटाले में बड़ा फैसला: आरोपितों की कुर्क संपत्ति बहाल, कोर्ट ने दिए मुक्ति के आदेश

संवाद सहयोगी, बहजोई (संभल)। करीब 100 करोड़ रुपये के चर्चित फर्जी बीमा क्लेम घोटाले में बड़ा उलटफेर सामने आया है। तीनों आरोपितों की संपत्ति के कुर्की आदेश को न्यायालय ने निरस्त कर दिया है। वाहन और मकान को मुक्त करने के आदेश दिए गए हैं।

गैंगस्टर एक्ट के तहत डीएम न्यायालय ने बीमा घोटाले के मुख्य आरोपित वाराणसी के ओंकारेश्वर मिश्रा उर्फ करण और बबराला के सचिन शर्मा उर्फ मोनू और उसके भाई गौरव शर्मा की करीब 11 करोड़ 89 लाख रुपये की संपत्ति कुर्क करने के आदेश दिए थे।

अपराध से अर्जित धन से संपत्ति का संबंध साबित करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य नहीं मिले पुलिस ने जनवरी 2026 में अलग-अलग दिन पर संभल, वाराणसी और ग्रेटर नोएडा में संपत्तियों पर कार्रवाई की गई थी, जिसकी रिपोर्ट शीर्ष अधिकारियों को प्रेषित की गई और डीएम की ओर से सात मई 2026 को इसकी संस्तुति की गई। अधिवक्ता नेत्रपाल यादव ने बताया कि अब विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट एवं अपर सत्र न्यायाधीश अवधेश कुमार सिंह ने तीन सितंबर 2026 को ओंकारेश्वर की अर्जी स्वीकार करते हुए डीएम संभल के सात मई 2026 के कुर्की आदेश को निरस्त कर दिया।