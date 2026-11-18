जागरण संवाददाता, रामनगर। घास काटने गई महिला पर वन क्षेत्र में बाघ झपट गया। पति के शोर मचाने पर बाघ महिला को छोडकर जंगल को चला गया। घायल महिला को उपचार के लिए सरकारी अस्पताल लाया गया।।महिला की हालत खतरे से बाहर है।

रामनगर के ग्राम टेढ़ा गांव निवासी बबली चौहान उम्र (52) अपने पति दर्शन सिंह के साथ घास वन क्षेत्र में जा रही थी। महिला का कहना है कि बाघ उन पर पीछे से झपट गया। पति ने शोर मचाया तो बाघ जंगल को चला गया। बाघ के हमले से पीठ व कंधे पर बाघ के नाखून के निशान लगे है।