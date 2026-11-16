सिवनी के जंगल में मवेशी चराने गए ग्रामीण को बाघ ने बनाया शिकार, 500 मीटर तक घसीटा शव; बिखरे मिले शरीर के अंग

डिजिटल डेस्क, सिवनी। पेंच-कान्हा कॉरिडोर से लगे जिले के कुरई वन परिक्षेत्र के खंडासा जंगल में मवेशी चराने गए एक ग्रामीण की बाघ के हमले में मौत हो गई। 15 नवंबर की शाम से लापता खंडासा निवासी योगेश देशमुख (49) का शव 16 नवंबर सोमवार सुबह वन अमले को सर्चिंग के दौरान घटनास्थल से 500 मीटर दूर क्षत-विक्षत हालत में मिला है।

दो साथियों संग मवेशी चराने गया था ग्रामीण जानकारी के अनुसार अन्य दो लोगों के साथ योगेश रविवार को मवेशी चराने कक्ष क्रमांक पीएफ-359 के जंगल गया था। जंगल गए अन्य लोग रविवार को शाम लगभग 5 बजे अंधेरा होने पर वापस गांव लौट आए, लेकिन योगेश मवेशियों के लिए पत्ती और चारा काटने की बात कहकर जंगल में ही रुक गया।

यह भी पढ़ें- सिवनी में आधी रात को बड़ा हादसा: बेंगलुरु से नेपाल जा रही बस कंटेनर में घुसी, छह यात्री घायल मवेशी लौट आए, लेकिन वो नहीं लौटा प्रशिक्षु सहायक वन संरक्षक (एसीएफ) एवं कुरई रेंजर राहुल शर्मा ने बताया कि रविवार शाम लगभग 5:40 बजे साथ गए लोगों के साथ योगेश की मोबाइल पर बात हुई थी, तब तक सब कुछ सामान्य था। आशंका है कि शाम करीब 6 बजे बाघ ने योगेश पर हमला कर दिया। इसके बाद जंगल गए मवेशी वापस गांव लौट गई, लेकिन योगेश के घर नहीं लौटने पर इसकी सूचना वन अधिकारियों के अलावा पुलिस को दी गई। सूचना पर वन विभाग, पुलिस और ग्रामीणों के संयुक्त दल ने जंगल में सर्च अभियान शुरू किया।

सुबह सर्चिंग में मिले शरीर के अलग-अलग हिस्से मोबाइल लोकेशन की मदद से रविवार रात 12 बजे तक संयुक्त दल खोजबीन में लगा रहा। लेकिन रात के अंधेरे में कई घंटों के प्रयास के बावजूद लापता योगेश का कोई सुराग नहीं मिला। सोमवार सुबह 6-7 बजे जब पुनः सर्च अभियान प्रारंभ करने पर कक्ष क्रमांक पीएफ-359 से लगी निजी राजस्व भूमि के जंगल में मृतक के कपड़े, डंडे तथा शरीर के विभिन्न अंग (हाथ, पैर, सिर व धड़) अलग-अलग स्थानों पर क्षत-विक्षत हालत में पड़े मिले।