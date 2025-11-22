जागरण संवाददाता, रामनगर। वीकेंड पर रामनगर में एक दिन में पर्यटक क्या बढ़े पुलिस की यातायात व्यवस्था ही धड़ाम हो गई। दिन भर लगने वाले जाम से लोग परेशान रहे। स्कूल के बच्चों के वाहन तक जाम में फंसे रहे। इससे बच्चे घर भी देर से पहुंचे। विधायक ने पुलिस से यातायात व्यवस्था ठीक करने को लेकर बात की। एक तो रामनगर में यातायात व्यवस्था ही भगवान भरोसे चल रही है।

रानीखेत रोड में सड़क किनारे अव्यवस्थित फल, सब्जी व खाद्य पदार्थों के खड़े ठेलों ने लोगों की परेशानी बढ़ाई हुई है। रविवार व सोमवार को अवकाश होने की वजह से रामनगर में पर्यटकों की संख्या बढ़ गई। शनिवार को सुबह दस बजे के बाद वाहनों का दबाव बढ़ा तो हर कोई जाम से जूझा। लखनपुर चौराहे पर बार--बार लगते जाम ने स्थानीय लोगों की दुश्वारियां बढ़ाई।

दोपहर बाद यह हाल हो गया कि वाहन रेंग रेंग कर आगे बढ़ृते रहे। इस बीच स्कूलों के बच्चों के वाहन भी जगह-जगह जाम में फंसते रहे। हाल यह हुआ कि जाम से बचने के लिए वाहनों को आसपास की गली मोहल्लों की सड़कों से गुजर कर जाना पड़ा। लखनपुर से कोटद्वार रोड में भी वाहनों का दबाव बढ़ गया। जिससे जाम की स्थिति बनी रही। हालांकि तीन बजे के बाद जाम से लोगों को कुछ राहत मिली।