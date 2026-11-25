जागरण संवाददाता, रामनगर। सावधान शीतकाल शुरू हो गया है। जंगलों में जाना इन दिनों खतरे से खाली नहीं है। बाघों की आक्रामकता की वजह से हमले की घटनाएं बढ़ जाती हैं। शीतकाल वन विभाग के कर्मचारियों से लेकर अफसरों तक की चिंता बढ़ा देता है।

ऐसे में कार्बेट टाइगर रिजर्व, रामनगर वन प्रभाग व तराई पश्चिमी वन प्रभाग के अफसर, वन कर्मी अभी से सचेत हो गए हैं। तीनों विभागों की ओर से ग्रामीणों से संवाद, पंपलेट, पोस्टर वितरण, मुनादी, गश्त बढ़ाकर जंगलों में प्रवेश न करने की अपील की जा रही है।

32 हमलों की घटनाएं दरअसल मानव-वन्य जीव संघर्ष के लिहाज से सबसे संवेदनशील समय, यानी शीतकाल की शुरुआत हो चुकी है। क्योंकि नवंबर से फरवरी का महीना बाघों का प्रजनन काल माना जाता है। इस समय बाघों में आक्रामकता का स्तर बढ़ जाता है।

अकेले रामनगर की बात करें, तो वर्ष 2009 से अब तक 46 लोग बाघों के हमले में मारे गए हैं। हमलों के आंकड़े बताते हैं कि 46 में से सर्वाधिक 32 हमलों की घटनाएं नवंबर से फरवरी के बीच शीतकाल में ही हुई हैं।