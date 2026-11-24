संवादसूत्र, लखीमपुर। गांव अंबेडकर नगर में बाघ की बढ़ती गतिविधियों से ग्रामीणों की नींद उड़ी हुई है। बाघ खेतों से निकलकर अब आबादी के बीच घरों में भी घुसने लगा है। बुधवार रात करीब 11 बजे गन्ने के खेत से निकला बाघ गुरप्रीत सिंह के घर में घुस गया।

उसने घर के अंदर बनी घारी में बंधी बछिया पर हमला कर उसे मार डाला। बछिया की आवाज सुनकर जागे परिवार के लोगों ने लाठी-डंडे लेकर शोर मचाया और बाघ को गन्ने के खेत में खदेड़ दिया।



परिवार ने रात में ही पलिया रेंज के रेंजर विनय कुमार सिंह को फोन पर घटना की जानकारी दी। वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और निरीक्षण किया। डिप्टी रेंजर सूरत सिंह बिष्ट ने बताया कि विभागीय प्रावधानों के अनुसार पशुपालक को मुआवजा दिया जाएगा। बाघ की लोकेशन का पता लगाने के लिए विभागीय टीम ग्रामीणों के साथ काम कर रही है।