जागरण संवाददाता, पीलीभीत। पीलीभीत टाइगर रिजर्व (पीटीआर) में पर्यटन सत्र शुरू होने के साथ ही सैलानियों के अनुभव को यादगार और ज्ञानवर्धक बनाने के लिए नवाचार किया जा रहा है। अब जंगल की सैर केवल बाघों के दीदार तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि पर्यटकों को तराई के जंगल की रहस्यमयी दुनिया और समृद्ध जैव विविधता से भी रूबरू कराया जाएगा।

इसके लिए पीटीआर में तैनात 95 प्रशिक्षित नेचर गाइडों में से सर्वश्रेष्ठ 15 गाइडों की एक विशेष ब्रिगेड तैयार की जाएगी। ये विशेष गाइड अपनी कार्यशैली और ज्ञान के दम पर आम गाइडों से बिल्कुल अलग नजर आएंगे। सामान्य तौर पर सफारी के दौरान गाइड पर्यटकों को जंगल के रास्तों व वन्यजीवों की मौजूदगी की बुनियादी जानकारी देते हैं। लेकिन, सुपर-15 में शामिल गाइडों की भूमिका सामान्य गाइडों से अलग होगी। ये गाइड सैलानियों को जंगल के अनछुए पहलुओं, वनस्पतियों, पारिस्थितिकी तंत्र और वन्यजीवों के व्यवहार से जुड़े रोचक व विज्ञानी तथ्यों की गहराई से जानकारी देंगे। विशिष्ट अतिथियों के आगमन पर इन्हीं गाइडों को प्राथमिकता दी जाएगी। इसके साथ ही, निर्धारित अतिरिक्त शुल्क चुकाकर आम पर्यटक भी इन विशेषज्ञ गाइडों की सेवाएं ले सकेंगे। सुपर-15 में जगह बनाने के लिए गाइडों को कई पैमानों पर अपनी उपयोगिता साबित करनी होगी। नई ग्रेडिंग व्यवस्था के तहत सभी सफारी वाहनों पर क्यूआर कोड वाला एक ई-फार्म उपलब्ध कराया जाएगा। सफारी समाप्त होने के बाद सैलानी इस डिजिटल माध्यम से गाइड के व्यवहार, संवाद शैली और जानकारी देने की क्षमता पर अपना फीडबैक दर्ज करेंगे, जो सीधे संबंधित अधिकारी तक पहुंचेगा।