उत्तराखंड में मॉब लिंचिंग: कोतवाल खड़े थे बाहर, स्कूटी से समर्पण करने पहुंचे आरोपी भाजपा नेता

जागरण संवाददाता, रामनगर। मांस प्रकरण में आरोपित मदन जोशी ने आखिरकार नाटकीय ढंग से कोतवाली में समर्पण कर दिया। कोतवाल कोतवाली से कुछ दूर खड़े होकर मदन जोशी का इंतजार करते रहे। मदन जोशी अचानक स्कूटी से कोतवाली के भीतर पहुंच गए।

23 अक्टूबर को हिंदूवादी संगठन के नेताओं ने बैलपड़ाव चौकी में एक पिकअप को रोका जबकि दूसरे पिकअप को छोई के पास रोका गया था। गो मांस के शक पर चालक की पिटाई की वीडियो भी इंटरनेट मीडिया में प्रसारित हुई थी। इस मामले में पिकअप चालक की पत्नी की तहरीर पर पुलिस ने भाजपा के पूर्व मंडल अध्यक्ष मदन जोशी सहित पांच नामजद और तीस अज्ञात लोगों के विरुद्ध हत्या के प्रयास की धारा में मुकदमा दर्ज किया था।

गिरफ्तारी से मदन को हाई कोर्ट से जमानत नहीं मिली। मंगलवार को मदन जोशी के आत्म समर्पण की सूचना पर सुबह नौ बजे से कोतवाली पुलिस मुस्तैद हो गई थी। करीब दस बजे कोतवाल सुशील कुमार मदन की गिरफ्तारी के लिए कोतवाली से कुछ दूर पुलिस कर्मियों के साथ खड़े थे। तभी मदन जोशी मुख्य गेट से स्कूटी से सीधे कोतवाली के भीतर चले गए। पुलिस मदन को मेडिकल के लिए सरकारी अस्पताल ले गई। जहां से जोशी को कोर्ट में पेश करने के लिए ले जाया गया।

कोतवाल सुशील कुमार की ओर से बताया गया कि मुख्य आरोपित मदन जोशी ने कोतवाली में समर्पण करने के बाद नियमानुसार गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। जहां से मदन जोशी को जेल भेज दिया गया। उच्च न्यायालय घटना की विवेचना का पर्यवेक्षण किया जा रहा है। कोर्ट की अनुमति से अभी पूछताछ व तकनीकी साक्ष्य संकलन किया जाएगा।

विधायक भी कोतवाली पहुंचे रामनगर: मदन के आत्म समर्पण के बाद विधायक दीवान सिंह बिष्ट भी कोतवाली पहुंच गए। मीडिया से बात करते हुए विधायक ने कहा कि मदन मंडल अध्यक्ष के साथ भाजपा से पालिकाध्यक्ष का चुनाव भी लड़ चुके हैं।मदन ने आत्म समर्पण कर कोर्ट का पालन किया है। वे कानूनी प्रक्रिया का समर्थन करने वाले लोग हैं।

समर्पण की सूचना पर पहुंचे समर्थक व भाजपा कार्यकर्ता रामनगर: मदन के आत्म समर्पण की सूचना मिलने पर काफी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता, पदाधिकारी, समर्थक कोतवाली व अस्पताल के आसपास पहुंच गए। समर्थक व कार्यकर्ता मदन जोशी के पक्ष में अपनी जगह पर खड़े होकर नारेबाजी करने लगे। सीओ सुमित पांडे व कोतवाल सुशील कुमार ने नारेबाजी कर रहे समर्थकों को सख्त लहजे में समझाकर वहां से हटाया। इसके बाद समर्थकों व कार्यकर्ताओं ने मदन के पक्ष में अस्पताल के बाहर भी नारेबाजी की।