    उत्तराखंड के नवोदय स्कूल में प्रवेश के लिए आवेदन शुरू, इस दिन हो सकते हैं एग्जाम

    By Jagran News Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Fri, 07 Nov 2025 11:37 AM (IST)

    राजीव गांधी नवोदय विद्यालय में प्रवेश के लिए उत्तराखंड बोर्ड ने आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। 13 जिलों के विद्यालयों में कक्षा 6 से 12 तक मुफ्त शिक्षा मिलेगी। आवेदन खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय या वेबसाइट से प्राप्त करें। कक्षा 6 के साथ 7, 8, 9 और 11 की खाली सीटों के लिए भी आवेदन कर सकते हैं। परीक्षा की संभावित तिथि 15 मार्च 2026 है।

    जागरण संवाददाता, रामनगर। राजीव गांधी नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों लिए उत्तराखंड बोर्ड ने आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। सरकार की ओर से जिलों के राजीव गांधी नवोदय विद्यालयों में कक्षा छह में प्रवेश करने वाले छात्र-छात्राओं को 12 वीं तक निशुल्क आवासीय शिक्षा मिलती है। परीक्षा का आयोजन उत्तराखंड बोर्ड कराता है।

    बोर्ड की ओर से नवोदय विद्यालयों में प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। 13 जिलों में राजीव गांधी नवोदय विद्यालयों में 630 सीट के लिए परीक्षा होगी। खंड शिक्षा अधिकारी, मुख्य शिक्षा अधिकारी कार्यालय से अभ्यर्थी आवेदन प्राप्त कर सकते हैं।

    इसके अलावा विभागीय वेबसाइट डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू.यूबीएसई.यूके.जीओवी इन से भी आवेदन को डाउनलोड किया जा सकता है। परीक्षा के आवेदन अध्ययनत विद्यालयों में 13 दिसंबर तक जमा किए जाएंगे। विद्यालयों से आवेदन खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय पहुंचने की अंतिम तिथि 20 दिसंबर निर्धारित की गई है। कक्षा छह में प्रवेश के लिए तो आवेदन किए ही जाएंगे।

    इसके अलावा राजीव गांधी नवोदय विद्यालयों में कक्षा सात, आठ, नौ व 11 में खाली हुई सीट के लिए भी आवेदन किए जा सकते हैं। प्रवेश  परीक्षा के लिए 15 मार्च 2026 को परीक्षा की संभावित तिथि घोषित की गई है।