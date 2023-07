Haldwani News: हल्द्वानी में बारिश से हाहाकार, श्मशान-कब्रिस्तान और गौशाला बही; नदी में समाए मकान

Haldwani News लगातार हो रही वर्षा के चलते कुमाऊं में ऊधम सिंह नगर जिले को छोड़ शेष पांचों पर्वतीय जिलों में 52 सड़कें बंद हैं। इनसे करीब 150 से अधिक गांवों का संपर्क भंग है। धारचूला से आगे चीन सीमा तक का संपर्क भंग है। लोगों को लगातार परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कहीं बिजली नहीं आ रही तो कहीं पेयजल की समस्या है।

हल्द्वानी में बारिश से हाहाकार, श्मशान-कब्रिस्तान और गौशाला बही; नदी में समाए मकान

हल्द्वानी, जागरण टीम। कुमाऊं में सोमवार रात से हो रही वर्षा ने सीमांत पिथौरागढ़ जिले में सर्वाधिक तबाही मचाई। एनएचपीसी की धौलीगंगा जल विद्युत परियोजना के बांध का पानी छोड़े जाने से काली नदी उफना गई। इससे धारचूला के खोतिला में दो मकान नदी में समा गए। नदी किनारे स्थित श्मशान, कब्रिस्तान और एक गोशाला भी बह गई। खोतिला के परिवार मकान छोड़ कर सुरक्षित स्थान पर भागे। डीएम रीना जोशी ने मौके पर पहुंचकर 15 परिवारों को प्रशासन ने सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट कराया है। नेपाल व चीन सीमा पर स्थित कालापानी में रात में उफान पर आए नाले के मलबे में पांच परिवारों की दर्जनों बकरियां दब गई। ग्रामीण बाल-बाल बचे। गुंजी-आदि कैलास मार्ग पर नाबी गांव में नाले के उफान से नपलच्यु गांव में एक पुल बह गया। 52 सड़कें हैं बंद लगातार हो रही वर्षा के चलते कुमाऊं में ऊधम सिंह नगर जिले को छोड़ शेष पांचों पर्वतीय जिलों में 52 सड़कें बंद हैं। इनसे करीब 150 से अधिक गांवों का संपर्क भंग है। धारचूला से आगे चीन सीमा तक का संपर्क भंग है। बिजली आपूर्ति हो रही बाधित टनकपुर-तवाघाट हाईवे पर बोल्डर गिरने से दारमा सहित तल्ला दारमा, चौदास के वाहन बीच में फंसे हैं। बनबसा में 33 केवीए विद्युत लाइन का तार टूटने से क्षेत्र में आठ घंटे तक बिजली आपूर्ति बाधित रही। लोगों को अंधेरे में रहने पर मजबूर होना पड़ रहा है।

Edited By: Swati Singh