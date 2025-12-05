वारंटी दंपती को पकड़ने नैनीताल पहुंची पंजाब पुलिस, पति कोतवाली से फरार
पंजाब पुलिस ने नैनीताल में दबिश देकर मोहाली के धोखाधड़ी मामले में वांछित वारंटी दंपती को गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के बाद, पुलिस की लापरवाही के कारण पत
जागरण संवाददाता, नैनीताल । पंजाब के मोहाली जिले के जीगरपुर से फरार गैर जमानती वारंटियों को पंजाब पुलिस ने दबिश देकर नैनीताल के डीएसबी क्षेत्र के होटल से गिरफ्तार कर लिया, लेकिन पुलिस ढिलाई से एक वारंटी गिरफ्त से फरार हो गया। पुलिस अब फरार वारंटी की खोजबीन में जुटी है।
जानकारी के अनुसार धोखाधड़ी संबंधित मामले में वारंटी मोहाली (पंजाब) निवासी पति-पत्नी विवेक कुमार और रितु अपने आठ वर्षीय बच्चे के साथ नैनीताल आ गए। दंपती के विरुद्ध वहां की अदालत ने गैर जमानती वारंट जारी किया था। शुक्रवार दोपहर बाद मोबाइल लोकेशन ट्रेस कर पंजाब पुलिस की टीम नैनीताल पहुंच गई। जहां कोतवाली पुलिस की मदद से पंजाब पुलिस ने दोनों वारंटियों को डीएसबी क्षेत्र के होटल से पकड़ लिया। पुलिस दोनों वारंटियों को पकड़ कर कोतवाली ले आई।
इस दौरान पुलिस की ढील के चलते आरोपित विवेक गिरफ्त से भाग गया। पुलिस ने पीछा किया लेकिन वह हत्थे नहीं चढ़ा। घंटों तक पुलिस सीसीटीवी खंगालती रही। फरार वारंटी को कई जगह ढूंढा गया लेकिन वह हाथ नहीं लगा। कोतवाल हेम पंत ने बताया कि मामले में वारंटी रितु को पंजाब पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया जबकि विवेक की तलाश की जा रही है।
