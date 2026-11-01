पुछड़ी में नेताओं का बिगड़ सकता है वोट का समीकरण

जासं, रामनगर। पुछड़ी नई बस्ती क्षेत्र में दो चरणों की अतिक्रमण हटाओ की कार्रवाई चुनाव भी प्रभावित कर सकती है। दरअसल यहां से जितने लोग बेघर हुए हैं, अब वह अन्यत्र चले जाएंगे। इससे चुनाव लड़ने वाले नेताओं के वोट पर भी इसका कुछ असर पड़ सकता है।

पुछड़ी नई बस्ती में दो चरणों की कार्रवाई में 133 परिवारों को हटाया गया है। पिछले वर्ष पहले चरण में 52 व शनिवार को हुई कार्रवाई में 81 लोगों के मकान ध्वस्त किए गए। बेघर होने के बाद ऐसे में अब यह परिवार अन्यत्र शिफ्ट होंगे। जिससे यहां आने वाले समय में वोट लेने वाले नेताओं पर इसका असर देखने को मिलेगा। नेताओं के वोट का समीकरण भी बिगड़ सकता है। एक परिवार में यदि चार सदस्य भी वोट देने वाले होंगे तो पांच सौ से अधिक वोट का असर चुनाव में पड़ेगा।