जागरण संवाददाता, नैनीताल। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु के दो दिवसीय जनपद भ्रमण कार्यक्रम को लेकर जिला प्रशासन और पुलिस ने तैयारियां पुख्ता कर ली हैं। राष्ट्रपति की सुरक्षा के लिए जिले भर में सात एसपी, सात एएसपी, 17 सीओ, 39 इंस्पेक्टर, 250 दरोगा, पीएससी अग्निशमन विभाग, एसडीआरएफ समेत 1500 से अधिक फोर्स तैनात रहेंगे। वीवीआइपी दौरे को लेकर चार कंट्रोल रूम स्थापित करने के साथ ही रुट को अलग अलग सेक्टर और जोन में विभाजित किया गया है। कानून एवं अपराध एडीजी पी मुरुगेशन व अन्य अधिकारियों ने पुलिस फोर्स को ब्रीफ किया।

रविवार को पुलिस लाइन में राष्ट्रपति के तीन और चार नवंबर को दौरे के लिए ड्यूटी ब्रीफिंग कार्यक्रम आयोजित हुआ। जिसमें अधिकारियों ने कहा कि एडीजी, आईजी, डीएम, एसएसपी समेत अन्य अधिकारियों ने ड्यूटी, टेलीकॉम सर्विस, यातायात व्यवस्था, वीवीआइपी सुरक्षा को लेकर फोर्स को ब्रीफ किया। इस दौरान अधिकारियों ने कहा कि प्रदेश के रजत जयंती वर्ष पर देश के पहले नागरिक का आना उनके लिए सौभाग्य का अवसर के साथ ही बड़ी चुनौती भी है। जिसमें तन्मयता से अलर्ट रहकर कार्य करना होगा।

अधिकारियों ने कहा कि वीवीआइपी कार्यक्रम में रिस्पेक्ट ऑल, सस्पेक्ट ऑल की थीम कर कार्य किया जाता है। वीआईपी कार्यक्रम और रुट में किसी भी बाहरी व्यक्ति का वर्जित रहेगा। वीआईपी रुट में खड़े वाहनों और अतिक्रमण को हटाने के निर्देश फोर्स को दिए। डीएसबी में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने वाले कर्मियों की आईडी लेकर और लिस्ट में नाम देखने के बाद ही एंट्री मिल पाएगी। डिग्रीधारक व गोल्डमेडल पाने वाले छात्रों को एलआईयू सत्यापन के बाद ही प्रवेश दिया जाएगा। कैंची धाम दर्शन के दौरान मंदिर में कोई अन्य श्रद्धालु मौजूद नहीं रहेगा।

अधिकारियों ने वीआईपी रुट में पुलिस, प्रशासन और वन विभाग कर्मियों द्वारा आपसी समन्वय बनाकर कार्य करने के निर्देश दिए। अधिकारियों ने राजभवन, कैंची धाम, डीएसबी और सेफ हाउस का लोनिवि से स्ट्रक्चरल स्टेब्लिटी सर्टिफिकेट, ऊर्जा निगम से इलेक्ट्रिसिटी सेफ सर्टिफिकेट, बीडीएस और फायर विभाग से लिखित आपत्ति पत्र लेने के निर्देश दिए। इस दौरान आईजी रिद्धिम अग्रवाल, आईजी इंटेलिजेंस केएस नगन्याल, डीएम ललित मोहन रयाल, एसएसपी मंजूनाथ टीसी, एसएसपी पंकज भट्ट, यशवंत चौहान, एडीएम विवेक रॉय समेत तमाम अधिकारी मौजूद रहे।