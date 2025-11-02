President Uttarakhand Visit: नैनीताल पहुंचेंगी राष्ट्रपति मुर्मु, 1500 से ज्यादा पुलिसकर्मियों पर रहेगा सुरक्षा का जिम्मा
नैनीताल में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु के दौरे को लेकर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। 1500 से अधिक पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। वीवीआईपी दौरे के लिए चार कंट्रोल रूम स्थापित किए गए हैं और रूट को सेक्टरों में विभाजित किया गया है। पुलिस बल को ब्रीफ किया गया और सुरक्षा निर्देशों का पालन करने के लिए कहा गया है।
जागरण संवाददाता, नैनीताल। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु के दो दिवसीय जनपद भ्रमण कार्यक्रम को लेकर जिला प्रशासन और पुलिस ने तैयारियां पुख्ता कर ली हैं। राष्ट्रपति की सुरक्षा के लिए जिले भर में सात एसपी, सात एएसपी, 17 सीओ, 39 इंस्पेक्टर, 250 दरोगा, पीएससी अग्निशमन विभाग, एसडीआरएफ समेत 1500 से अधिक फोर्स तैनात रहेंगे। वीवीआइपी दौरे को लेकर चार कंट्रोल रूम स्थापित करने के साथ ही रुट को अलग अलग सेक्टर और जोन में विभाजित किया गया है। कानून एवं अपराध एडीजी पी मुरुगेशन व अन्य अधिकारियों ने पुलिस फोर्स को ब्रीफ किया।
रविवार को पुलिस लाइन में राष्ट्रपति के तीन और चार नवंबर को दौरे के लिए ड्यूटी ब्रीफिंग कार्यक्रम आयोजित हुआ। जिसमें अधिकारियों ने कहा कि एडीजी, आईजी, डीएम, एसएसपी समेत अन्य अधिकारियों ने ड्यूटी, टेलीकॉम सर्विस, यातायात व्यवस्था, वीवीआइपी सुरक्षा को लेकर फोर्स को ब्रीफ किया। इस दौरान अधिकारियों ने कहा कि प्रदेश के रजत जयंती वर्ष पर देश के पहले नागरिक का आना उनके लिए सौभाग्य का अवसर के साथ ही बड़ी चुनौती भी है। जिसमें तन्मयता से अलर्ट रहकर कार्य करना होगा।
अधिकारियों ने कहा कि वीवीआइपी कार्यक्रम में रिस्पेक्ट ऑल, सस्पेक्ट ऑल की थीम कर कार्य किया जाता है। वीआईपी कार्यक्रम और रुट में किसी भी बाहरी व्यक्ति का वर्जित रहेगा। वीआईपी रुट में खड़े वाहनों और अतिक्रमण को हटाने के निर्देश फोर्स को दिए। डीएसबी में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने वाले कर्मियों की आईडी लेकर और लिस्ट में नाम देखने के बाद ही एंट्री मिल पाएगी। डिग्रीधारक व गोल्डमेडल पाने वाले छात्रों को एलआईयू सत्यापन के बाद ही प्रवेश दिया जाएगा। कैंची धाम दर्शन के दौरान मंदिर में कोई अन्य श्रद्धालु मौजूद नहीं रहेगा।
अधिकारियों ने वीआईपी रुट में पुलिस, प्रशासन और वन विभाग कर्मियों द्वारा आपसी समन्वय बनाकर कार्य करने के निर्देश दिए। अधिकारियों ने राजभवन, कैंची धाम, डीएसबी और सेफ हाउस का लोनिवि से स्ट्रक्चरल स्टेब्लिटी सर्टिफिकेट, ऊर्जा निगम से इलेक्ट्रिसिटी सेफ सर्टिफिकेट, बीडीएस और फायर विभाग से लिखित आपत्ति पत्र लेने के निर्देश दिए। इस दौरान आईजी रिद्धिम अग्रवाल, आईजी इंटेलिजेंस केएस नगन्याल, डीएम ललित मोहन रयाल, एसएसपी मंजूनाथ टीसी, एसएसपी पंकज भट्ट, यशवंत चौहान, एडीएम विवेक रॉय समेत तमाम अधिकारी मौजूद रहे।
यह दिए निर्देश, यह रहेगी व्यवस्था
- राष्ट्रपति दौरे को लेकर चार कंट्रोल रूम हल्द्वानी, पुलिस लाइन, राजभवन और तल्लीताल में चार वीआईपी कंट्रोल रूम स्थापित किये जायेंगे।
- हल्द्वानी से नैनीताल और कैंची धाम रुट पर हर सौ मीटर पर कर्मी तैनात रहेंगे।
- वीवीआइपी मूवमेंट के दौरान पूरा रुट जीरो जोन रहेगा।
- आवाजाही के दौरान मुख्यमार्ग से लगे लिंक मार्ग में भी वाहन रोके जाएंगे।
- रूट में सड़क किनारे खड़े वाहन व किसी भी प्रकार का अतिक्रमण हटाया जाएगा।
- रूट में दो गिरफ्तारी टीम मौजूद रहेगी।
- कार्यक्रम स्थल और रुट नो ड्रोन फ्लाई जोन रहेगा।
