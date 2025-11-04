राष्ट्रपति मुर्मू ने राजभवन नैनीताल के मुख्य द्वार का किया शिलान्यास, राज्यपाल भी मौजूद रहे

जागरण संवाददाता, नैनीताल। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने मंगलवार को राजभवन नैनीताल के मुख्य द्वार का शिलान्यास किया। इस अवसर पर राज्यपाल, लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह (से नि) भी मौजूद रहे।

ऐतिहासिक राजभवन स्थापना के 125 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रपति ने मुख्य द्वार का शिलान्यास किया गया। राजभवन के मुख्य द्वार का यह शिलान्यास इस धरोहर के संवर्धन और संरक्षण की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम है।