Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहुंचीं हल्द्वानी, राजभवन नैनीताल समारोह में होंगी शामिल

    By Vinay Saxena Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Mon, 03 Nov 2025 06:26 PM (IST)

    राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सोमवार को हल्द्वानी पहुंचीं, जहाँ राज्यपाल और अन्य अधिकारियों ने उनका स्वागत किया। वह राजभवन नैनीताल की 125वीं वर्षगांठ के समारोह में भाग लेने के लिए नैनीताल रवाना हुईं। राष्ट्रपति के दौरे के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है और यातायात में बदलाव किए गए हैं।

    prefferd source google
    Hero Image

    जागरण संवाददाता, हल्द्वानी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सोमवार की शाम 4:10 बजे हल्द्वानी के आर्मी हैलीपैड पहुंचीं। हल्द्वानी आगमन पर राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल (सेनि) गुरमीत सिंह, कैबिनेट मंत्री डॉ. धन सिंह रावत, महापौर गजराज सिंह बिष्ट, कुमाऊं आयुक्त दीपक रावत, एडीजी कानून एवं व्यवस्था वी. मुरुगेशन, आईजी कुमाऊं ऋद्धिम अग्रवाल, जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नैनीताल डॉ. मंजूनाथ टी.सी., वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अल्मोड़ा देवेंद्र पींचा सहित अन्य अधिकारियों ने राष्ट्रपति का स्वागत किया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इसके बाद राष्ट्रपति ने राजभवन नैनीताल की स्थापना के 125 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित समारोह में प्रतिभाग करने के ल‍िए राजभवन, नैनीताल के लिए प्रस्थान किया।


    राष्ट्रपति के दौरे को लेकर तैयारी पुख्ता

    बता दें कि राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मू का सोमवार और मंगलवार को दो दिनी जनपद भ्रमण कार्यक्रम प्रस्तावित है। सोमवार शाम 4:20 बजे उनका काफिला हल्द्वानी आर्मी हेलीपेड से नैनीताल को रवाना हुआ। महामहिम के दौरे को लेकर शहर में प्रशासन और पुलिस ने तैयारियां पूरी कर ली है। वीवीआईपी रूट में साफ सफाई के साथ ही सड़क किनारे खड़े वाहनों को हटा लिया गया है। हल्द्वानी रोड के साथ ही शहर के चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स तैनात किया गया है।

    तय कार्यक्रम से पूर्व करीब सवा तीन बजे पुलिस ने नैनीताल हल्द्वानी रोड को जीरो जोन कर दिया। सड़क में वाहनों की आवाजाही पूरी तरह रोक दी है। हल्द्वानी से ऊपर आ चुके वाहनों को रूसी बाईपास से कालाढूंगी रोड की ओर डायवर्ट किया जा रहा है।

    राष्ट्रपति का काफिला 4:20 में हल्द्वानी आर्मी हेलीपेड से नैनीताल को रवाना हुआ। काफिला रानीबाग से ज्योलीकोट की ओर आने के बाद नैनीताल शहर को भी जीरो जोन कर दिया जाएगा। भवाली रोड के साथ ही मालरोड, मस्जिद तिराहे से राजभवन मार्ग तक के रूट में वाहनों की आवाजाही रोक दी जाएगी।