राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मु का नैनीताल दौरा: प्रेसीडेंट का आज ये है शेड्यूल, नयना देवी मंदिर से शुरुआत फिर कैंची धाम...

जागरण संवाददाता, नैनीताल। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु मंगलवार को नयना देवी मंदिर के दर्शन के बाद बाबा नीब करौरी स्थापित कैंची धाम के दर्शन करेंगी। राष्ट्रपति के नयना देवी मंदिर दर्शन कार्यक्रम को देखते हुए पुलिस से सुबह से ही सुरक्षा के चाक चौबंद व्यवस्था की है। पैदल आने जाने वालों पर भी नजर रखी जा रही है। मंदिर के आसपास भारी पुलिस फोर्स तैनात हैं।

नयना देवी मंदिर से कार्यक्रम की शुरुआत

राष्ट्रपति मुर्मु के नैनीताल दौरे के दूसरे दिन के कार्यक्रमों की शुरुआत मां नयना देवी मंदिर दर्शन के साथ होगी। वह 8 बजकर 50 मिनट पर मां नयना देवी मंदिर पहुंचेंगी।

राष्ट्रपति इसके बाद राजभवन, नैनीताल के मुख्य द्वार का शिलान्यास समारोह में प्रतिभाग करने के पश्चात नीम करोरी बाबा आश्रम, कैंची धाम के लिए प्रस्थान करेंगी

सुबह 10:05 से 10:35 तक नीब करौरी बाबा आश्रम के दर्शन करने के बाद नैनीताल को वापस आएंगी। पूर्वाह्न 11:15 बजे कुमाऊं विश्वविद्यालय नैनीताल पहुंचेंगी और पूर्वाह्न 11:25 से 12:15 बजे तक विवि के दीक्षांत समारोह में प्रतिभाग करेंगी। दोपहर 12:15 बजे कुमाऊं विश्वविद्यालय, नैनीताल से प्रस्थान कर 12:25 बजे राजभवन, नैनीताल पहुंचेंगी। अपराह्न 2:30 बजे राज भवन, नैनीताल से प्रस्थान करेंगी।

मेधावियों का होगा सम्मान, 16 हजार से अधिक की डिग्री

कुमाऊं विश्विद्यालय नैनीताल के 20 वें दीक्षा समारोह में 89 में से 18 मेधावी छात्रों को मेडल, 16 हजार से अधिक छात्रों को डिग्री जबकि 233 छात्रों को पीएचडी की उपाधि प्रदान करेगी। विवि के इतिहास में पहली बार राष्ट्रपति दीक्षा समारोह में शामिल हो रही हैं। जिसको लेकर छात्रों, प्राध्यापकों व कर्मचारियों में उत्साह है। कुलपति प्रो. दीवान एस रावत के अनुसार राष्ट्रपति के समारोह से प्रस्थान के बाद मेधावियों को उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत भी मेडल प्रदान करेंगे। समारोह में विश्विद्यालयों के कुलपति सहित अन्य विशिष्टजन शामिल होंगे।