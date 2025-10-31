Language
    उत्‍तराखंड 40 साल बाद सड़क बनने से खड़ा हुआ बखेड़ा, भाजपा विधायक पर बेटे के लिए रास्ता बनाने का आरोप

    By Badri Singh Bisht Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Fri, 31 Oct 2025 03:41 PM (IST)

    कालाढूंगी में 40 साल बाद सड़क बनने से सोशल मीडिया पर राजनीति तेज हो गई है। भाजपा के निष्कासित नेता ने विधायक पर बेटे के लिए रास्ता बनाने का आरोप लगाया, जिस पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने विरोध जताया। विधायक ने आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि सड़क से 150 परिवारों को लाभ होगा और विरोधियों को चेतावनी भी दी।

    आक्रोशित महिलाओं को समझाते एसडीएम विपिन चंद्र पंत। जागरण

    जागरण संवाददाता, कालाढूंगी। हल्‍द्वानी के कालाढूंंगी में वार्ड नं 6 बीते 40 साल बाद मार्ग का निमार्ण मार्ग का कार्य शुरू तो हो गया है। मगर सोशल मीडिया में इस मार्ग को लेकर राजनीति गर्म हो गयी है। हर कोई पक्ष में तो कोई विपक्ष पर तरह-तरह के कमेंटस कर रहा है।

    बीते मंगलवार को विधायक ने प्रशासन के साथ निरीक्षण कर सड़क निर्माण के निर्देश दिये तो भाजपा के निष्कासित पूर्व प्रदेश मंत्री भाजपा युवा मोर्चा विपिन पांडे द्धारा फेसबुक पेज पर विधायक बंशीधर भगत पर निशाना साधते हुए लिखा है 'हर जमीन से रास्ता ले जाऊंगा जिस पर मेरे बेटा कॉलोनी काटेगा। धृतराष्ट कालाढूंगी विधानसभा'।

    जिस पर कालाढूंगी भाजपा कार्यकर्ताओं ने विरोध जताया है। विधायक भगत ने कहा मेरे बेटे इस मार्ग से कोई जमीन नहीं है। एक व्यक्ति की जमीन मार्ग में आ रही है उसे छोड़ मार्ग का निमार्ण किया जा रहा है। नगर के 150 से अधिक परिवार आज तक मार्ग से वंचित हैं, जिन्हें अब परेशानियों का सामना नहीं करना पडे़गा। विधायक भगत ने कहा, 'अगर मैं किचड़ में पत्थर मारूगां तो किचड़ मेरे मुंह पर आयेगा'। कहा, जिस दिन मैं बोलूगां तो बम फट जायेगा, लोगों का मुंह बंद हो जायेगा।