जागरण संवाददाता, कालाढूंगी। हल्‍द्वानी के कालाढूंंगी में वार्ड नं 6 बीते 40 साल बाद मार्ग का निमार्ण मार्ग का कार्य शुरू तो हो गया है। मगर सोशल मीडिया में इस मार्ग को लेकर राजनीति गर्म हो गयी है। हर कोई पक्ष में तो कोई विपक्ष पर तरह-तरह के कमेंटस कर रहा है।

बीते मंगलवार को विधायक ने प्रशासन के साथ निरीक्षण कर सड़क निर्माण के निर्देश दिये तो भाजपा के निष्कासित पूर्व प्रदेश मंत्री भाजपा युवा मोर्चा विपिन पांडे द्धारा फेसबुक पेज पर विधायक बंशीधर भगत पर निशाना साधते हुए लिखा है 'हर जमीन से रास्ता ले जाऊंगा जिस पर मेरे बेटा कॉलोनी काटेगा। धृतराष्ट कालाढूंगी विधानसभा'।