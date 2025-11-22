Uttarakhand News: रात में भाजपा नेता मदन जोशी के घर पहुंची पुलिस, पिता की हालत बिगड़ी

जागरण संवाददाता, रामनगर। मांस प्रकरण में आरोपित बनाए गए भाजपा नेता मदन जोशी की गिरफ्तारी के लिए रात में घर पहुंची पुलिस पर स्वजन से अभद्रता का आरोप लगा है। इसके चलते रात में ही मदन जोशी के पिता की अचानक तबीयत भी बिगड़ गई। रामनगर के सरकारी अस्पताल से उन्हें रेफर कर दिया गया।

सूचना मिलने पर सुबह विधायक दीवान सिंह बिष्ट भाजपा कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों के साथ मदन के घर पहुंच गए। उन्होंने पुलिस की ओर से स्वजन से की गई अभद्रता व कार्रवाई पर नाराजगी जताई। स्वजन का कहना था कि रात में पुलिस बिना महिला दरोगा व सिपाहियों के उनके घर में घुसी। पुलिस ने महिलाओं व बुजुर्ग को धमकाया और घर के दरवाजे व सामान सड़क पर रखने की बात कही। इससे मदन के पिता ख्याली दत्त जोशी की अचानक तबीयत बिगड़ गई। स्वजन का कहना था कि मदन को फंसाया गया है।

मदन के निर्दोष होने के बाद भी भाजपा चुप बैठी है। पुलिस पर दबाव में काम करने का आरोप लगाया। विधायक ने स्वजन को आश्वस्त किया कि वह मदन जोशी व परिवार के साथ खड़े हैं। इसके बाद विधायक ने पत्रकारों को बताया कि मदन जोशी हर वीडियो में वाहन चालक को बचाते दिख रहे हैं। विधायक ने कहा कि इस पूरी घटना में कहीं न कहीं गड़बड़ जरूर है। मदन जोशी मंडल के अध्यक्ष रहे हैं।