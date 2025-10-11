Language
    चोरी के शक में पुलिस ने उठाया, टेंशन में आकर युवक ने जहर खाया

    By Chayan Rajput Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Sat, 11 Oct 2025 09:21 PM (IST)

    एक युवक को चोरी के शक में पुलिस ने उठाया, जिसके बाद उसने तनाव में आकर जहर खा लिया। पूछताछ के दौरान युवक की हालत बिगड़ी और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। इस घटना से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है।

    पूछताछ के लिए तीन बार उठाया। प्रतीकात्‍मक तस्‍वीर

    जागरण संवाददाता, हल्द्वानी। राजपुरा से पुलिस की ओर से प्रताड़ित करने का एक गंभीर मामला सामने आया है। जिसमें एक युवक ने पुलिस की ओर से तीन बार चोरी के शक में पूछताछ के लिए चौकी लाने व मारपीट करने के बाद उसने जहर खा लिया। युवक डा. सुशीला तिवारी अस्पताल के मेडिसन आइसीयू में भर्ती है। हालांकि स्वजन के मुताबिक उसकी हालत अब ठीक है।

    राजुपरा पड़ाव वार्ड-13 निवासी बबली ने आरोप लगाया की उसके दामाद बबलू को राजपुरा पुलिस ने चोरी के शक में छह अक्टूबर को चौकी ले आए। जिसपर उसकी पूछताछ के साथ ही पिटाई की गई व उसे छोड़ दिया गया। फिर दोबारा आठ अक्टूबर को राजपुरा चौकी से उसे फिर बुलाया गया। फिर उसे पुलिस ने पीटा। जिसपर उसके शरीर में काफी चोट के निशान हैं।इसके बाद 10 अक्टूबर को फिर पुलिस ने उसे चौकी बुलाया।

    आरोप लगाया की दामाद बबलू ने टेंशन में आकर आत्महत्या करने के लिए जहरीला पदार्थ गटक लिया। कहा कि बार-बार पुलिस की ओर से चौकी बुलाने पर वह काफी परेशान हो गया। तबियत बिगड़ने पर शुक्रवार की रात उसे डा. सुशीला तिवारी अस्पताल में भर्ती कराया।

    वहीं सास बबली ने कहा कि वह राजपुरा चौकी की शिकायत करने कोतवाली पहुंची। जहां करीब डेढ़ घंटे तक उसकी किसी ने नहीं सुनी। कहा कि वह लोग काफी गरीब हैं, दामाद एक माल में सफाई कर्मी है। इधर, राजपुरा चौकी इंचार्ज कृष्ण गिरी का कहना है कि चोरी के शक में बबलू को पुलिस पूछताछ के लिए लेकर आयी थी। उसकी सास की ओर से शिकायत करने के बाद वह खुद एसटीएच में बबलू की हालत की जानकारी लेने गए हैं।

    इंटरनेट मीडिया में प्रसारित हुआ मामला तब ली गई तहरीर

    शनिवार शाम इंटरनेट मीडिया के कई ग्रुपों में महिला की तहरीर प्रसारित हो गई। जिसके बाद नैनीताल पुलिस ने भी तुरंत महिला की तहरीर कोतवाली में ले ली। इससे पहले महिला कई बार कोतवाली में पुलिस से तहरीर लेने की गुहार लगाती रही। लेकिन किसी ने भी उसकी नहीं सुनीं।

    कोतवाली में एक महिला ने इस संबंध में तहरीर दी है। मामले को संज्ञान में लेकर हम अपने स्तर से जांच करवा रहे हैं। जो भी इस प्रकरण में दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

    -

    - प्रकाश चंद्र, एसपी सिटी