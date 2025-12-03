Weather Update: नैनीताल में खुशनुमा मौसम से बढ़ी पर्यटकों की भीड़, दिन में गुनगुनी धूप और रात में ठंडक
नैनीताल में इन दिनों मौसम सुहावना बना हुआ है, जिससे स्थानीय लोग और पर्यटक गुनगुनी धूप का आनंद ले रहे हैं। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण के कारण पर्यटक नैन ...और पढ़ें
जारगण संवाददाता, नैनीताल। सरोवर नगरी में मौसम इन दिनों मेहरबान है। गुनगुनी धूप का आनंद स्थानीय लोगों समेत पर्यटक खूब उठा रहे हैं। मंगलवार को पूरे दिन धूप खिली रही।
दिल्ली एनसीआर में छाए वायु प्रदूषण के चलते सैलानी काफी संख्या में पहुंच रहे हैं और नगर का खुशनुमा मौसम देख आश्चर्यचकित हो रहे हैं। नगर में सुबह से शाम तक धूप खिली रही। मगर सांझ होते ही पाला गिरना शुरू हो गया और ठंड में बढ़ोतरी हो गई। लोग टोपी और मफलर पहनने को मजबूर हो गए।
पारा गिरकर चार डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा
इधर नगर की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में रात के समय कड़ाके की ठंड पड़ रही है। पारा गिरकर चार डिग्री सेल्सियस तक पहुंच रहा है। मौसम विभाग के अनुसार गुरुवार से मौसम में मामूली बदलाव आ सकता है। मगर वर्षा की गुंजाइश नहीं है। जीआईसी मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार अधिकतम तापमान 18 न्यूनतम आठ डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया।
