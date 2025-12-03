Weather Update: नैनीताल में खुशनुमा मौसम से बढ़ी पर्यटकों की भीड़, दिन में गुनगुनी धूप और रात में ठंडक

जारगण संवाददाता, नैनीताल। सरोवर नगरी में मौसम इन दिनों मेहरबान है। गुनगुनी धूप का आनंद स्थानीय लोगों समेत पर्यटक खूब उठा रहे हैं। मंगलवार को पूरे दिन धूप खिली रही।

दिल्ली एनसीआर में छाए वायु प्रदूषण के चलते सैलानी काफी संख्या में पहुंच रहे हैं और नगर का खुशनुमा मौसम देख आश्चर्यचकित हो रहे हैं। नगर में सुबह से शाम तक धूप खिली रही। मगर सांझ होते ही पाला गिरना शुरू हो गया और ठंड में बढ़ोतरी हो गई। लोग टोपी और मफलर पहनने को मजबूर हो गए।