रिश्वतखोरी के आरोप में पटवारी निलंबित, रामगढ़ तहसील में हड़कंप

जागरण संवाददाता, नैनीताल: भूमि का खसरा उपलब्ध कराने के नाम पर 25 से 50 हजार की रिश्वत मांगना रामगढ़ तहसील के एक पटवारी को महंगा पड़ गया।

पटवारी द्वारा रिश्वत मांगने का ऑडियो इंटरनेट मीडिया में वायरल हुआ तो विभागीय जांच में आरोप सही पाये गए।

डीएम ने तत्काल प्रभाव से पटवारी को निलंबित कर खन्स्यू तहसील में सम्बद्ध कर दिया है। साथ ही पटवारी के विरुद्ध विभागीय जांच के आदेश दिये है।

बता दें कि रामगढ़ तहसील में तैनात राजस्व उपनिरीक्षक प्रकाश चंद्र देवतल्ला पर खसरा उपलब्ध कराने को लेकर रिश्वत मांगने के आरोप लग रहे थे। जिसकों लेकर इंटरनेट मीडिया पर एक ऑडियों भी वायरल हो रहा था। जिला प्रशासन द्वारा मामले की जांच की गई तो प्राथमिक जांच में आरोप सत्य पाये गए।