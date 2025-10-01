Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    रिश्वतखोरी के आरोप में पटवारी निलंबित, रामगढ़ तहसील में हड़कंप

    By kishore joshi Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Wed, 01 Oct 2025 12:15 AM (IST)

    रामगढ़ तहसील में भूमि का खसरा देने के लिए रिश्वत मांगने के आरोप में एक पटवारी को निलंबित कर दिया गया है। इंटरनेट मीडिया पर ऑडियो वायरल होने के बाद जांच में आरोप सही पाए गए। जिलाधिकारी ने तत्काल कार्रवाई करते हुए पटवारी को निलंबित कर दिया और विभागीय जांच के आदेश दिए। एसडीएम ने अन्य कर्मियों को पारदर्शिता बरतने की चेतावनी दी।

    prefferd source google
    Hero Image
    रिश्वत मांगने के आरोप में पटवारी निलंबित

    जागरण संवाददाता, नैनीताल: भूमि का खसरा उपलब्ध कराने के नाम पर 25 से 50 हजार की रिश्वत मांगना रामगढ़ तहसील के एक पटवारी को महंगा पड़ गया।

    पटवारी द्वारा रिश्वत मांगने का ऑडियो इंटरनेट मीडिया में वायरल हुआ तो विभागीय जांच में आरोप सही पाये गए।

    डीएम ने तत्काल प्रभाव से पटवारी को निलंबित कर खन्स्यू तहसील में सम्बद्ध कर दिया है। साथ ही पटवारी के विरुद्ध विभागीय जांच के आदेश दिये है।

    बता दें कि रामगढ़ तहसील में तैनात राजस्व उपनिरीक्षक प्रकाश चंद्र देवतल्ला पर खसरा उपलब्ध कराने को लेकर रिश्वत मांगने के आरोप लग रहे थे। जिसकों लेकर इंटरनेट मीडिया पर एक ऑडियों भी वायरल हो रहा था। जिला प्रशासन द्वारा मामले की जांच की गई तो प्राथमिक जांच में आरोप सत्य पाये गए।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    एसडीएम नवाजिश खलीक ने बताया कि जिलाधिकारी ने पटवारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। जिसे खन्स्यू तहसील में सम्बद्ध किया गया है। बताया कि कर्मी की विभागीय जांच के भी आदेश दिये गए है।

    साथ ही अन्य कर्मियों को भी चेताया है कि वह अपने कार्य में पारदर्शिता रखे। वहीं लोगों से अपील की है कि किसी भी कर्मी द्वारा रिश्वत मांगे जाने पर इसकी सूचना तत्काल जिला प्रशासन या टोलफ्री नंबर 1064 पर शिकायत करें।