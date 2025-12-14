उत्तराखंड के रामनगर-कालाढूंगी हाईवे पर अनियंत्रित होकर पलटी पैसेंजर बस, कई यात्री घायल
रामनगर-कालाढूंगी हाईवे पर एक पैसेंजर बस अनियंत्रित होकर पलट गई, जिससे कई यात्री घायल हो गए। यह घटना रामनगर-कालाढूंगी मार्ग पर हुई, जहाँ बस अचानक नियंत ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, हल्द्वानी। नैनीताल जिले के रामनगर कालाढूंगी हाईवे पर एक पैसेंजर बस अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में कई यात्री घायल हुए हैं। बताया गया कि ग्राम हरिपुर धमोला में बस व कार में भिडंत के बाद बस अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में छह लोगों के घायल होने की सूचना है।
वहीं सूचना पाकर मौके पर पुलिस पहुंची। गंभीर घायलों को पुलिस ने राहगीरों की मदद से निजी वाहनों से सीएचसी पहुंचाया।
