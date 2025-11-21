IIM काशीपुर में आठ करोड़ से अधिक की हेराफेरी की जांच के आदेश, हाई कोर्ट ने दिया चार सप्ताह का समय

जागरण संवाददाता, नैनीताल। हाई कोर्ट ने आइआइएम काशीपुर में आठ करोड़ अधिक खर्च कर वित्तीय कुप्रबंधन करने के मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के सचिव को मामले पर विचार करते हुए याचिका को प्रत्यावेदन मानकर आरोपों की जांच के आदेश पारित किए हैं। कोर्ट ने मंत्रालय को चार सप्ताह के भीतर जांच करने का समय दिया है।

शुक्रवार को मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जी नरेंद्र व न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ में काशीपुर निवासी सुखविंदर सिंह की जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। याचिका में कहा गया है कि यदि आर्डिटर्स ने वित्तीय कुप्रबंधन पर आपत्ति उठाई थी तो बाेर्ड आफ डायरेक्टर्स की जिम्मेदारी थी कि कुप्रबंधन की समीक्षा कर आपत्तियों को दूर करे लेकिन पिछले दो साल से आडिट की आपत्तियों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। याचिका में पूरे मामले की जांच की मांग की गई है।